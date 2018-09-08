Від цих приправ краще відмовитися

Багато людей старанно присмачують страви всілякими соусами та спеціями, але вони рідко задумуються над тим, що не всі вони корисні для організму. До вашої уваги перелік приправ і соусів, від яких краще відмовитися вже зараз.

Найпростіший спосіб поліпшити смак готової страви – це додати до неї трохи солі, яка, крім усього іншого, змусить молекули продуктів рухатися інтенсивніше і сильніше впливати на смакові рецептори. Проблема полягає в тому, що для зниження токсичності зайвої солі ниркам доводиться працювати з перенасиченим розчином рідин. Розбавити його додатковими порціями води буде правильним рішенням, ось тільки зайві обсяги приведуть до збільшеного тиску і навантаження буквально на все – від серця і нирок до артерій. Протягом тривалого часу це неминуче спровокує хвороби нирок і звуження судин, а там і до інсультів з серцевими нападами недалеко.

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Цукор

Цукор / ChiniMandi

Ще однією приправою-вбивцею, яку багато хто навіть не сприймає як загрозу, є цукор. А між тим, крім переваги в надходженні до організму швидкої енергії, цукор не несе нам абсолютно ніякої користі. Проблеми з зубами, підвищення рівня цукру в крові, можливе ожиріння, проблеми з серцем і діабет – все це не робить цьому сипучому продукту багато честі. Втім, перебрати з цукром можна, навіть не дивлячись в його сторону – достатня його кількість міститься в десятці продуктів, які ми їмо щодня у великій кількості.

Соус барбекю

Соус BBQ / FoodandHealth

Неможливо приготувати ідеальні свинячі реберця без вимочування м'яса в маринаді зі спеціальним соусом і подальшим обмазуванням сумішами BBQ. Саме це покриття соусом барбекю після температурної обробки перетвориться в апетитну глазур. Разом з нею ви з'їдаєте навіть більше цукру, солі, кукурудзяного сиропу (ще одного виду цукру), патоки і кетчупу, ніж якби соус барбекю подавався з просто обсмаженою м'ясом. У випадку з глазурованими реберцями, до яких соус подається так і так, це стає справжнім подвійним випробуванням для нирок, підшлункової залози і серцево-судинної системи!

Майонез

Майонез / mayonez

У випадку з майонезом, цим справжнім королем заправок і маринадів, існує ціла маса способів нашкодити своєму здоров'ю, крім стандартних солі та цукру. Так, наприклад, алергіки "оцінять" присутність в складі майонезу яєць, чий жовток не проходить первинну пастеризацію, а отже, ризик підхопити сальмонелу перестає бути таким вже ефемерним. Крім цього, одна столова ложка майонезу містить стільки олії, що покриває близько 15% денної норми жиру.

Соєвий соус

Соєвий соус / MEN's LIFE

Близько 880 мг солі (або 36% від денної норми) міститься всього в одній столовій ложці соєвого соусу, що призводило б до фатальних наслідків, якщо додавати його до нездорової їжі в шалених кількостях. Китайці з II століття нашої ери ведуть масштабний експеримент зі з'ясування наслідків впливу соєвого соусу на організм, і поки побоюватися нібито нічого, але тільки при дотриманні помірності.

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