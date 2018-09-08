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Від цих приправ краще відмовитися

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Від цього краще відмовитися / Oh She Glows

Багато людей старанно присмачують страви всілякими соусами та спеціями, але вони рідко задумуються над тим, що не всі вони корисні для організму. До вашої уваги перелік приправ і соусів, від яких краще відмовитися вже зараз.

Найпростіший спосіб поліпшити смак готової страви – це додати до неї трохи солі, яка, крім усього іншого, змусить молекули продуктів рухатися інтенсивніше і сильніше впливати на смакові рецептори. Проблема полягає в тому, що для зниження токсичності зайвої солі ниркам доводиться працювати з перенасиченим розчином рідин. Розбавити його додатковими порціями води буде правильним рішенням, ось тільки зайві обсяги приведуть до збільшеного тиску і навантаження буквально на все – від серця і нирок до артерій. Протягом тривалого часу це неминуче спровокує хвороби нирок і звуження судин, а там і до інсультів з серцевими нападами недалеко.

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Цукор

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Цукор / ChiniMandi

Ще однією приправою-вбивцею, яку багато хто навіть не сприймає як загрозу, є цукор. А між тим, крім переваги в надходженні до організму швидкої енергії, цукор не несе нам абсолютно ніякої користі. Проблеми з зубами, підвищення рівня цукру в крові, можливе ожиріння, проблеми з серцем і діабет – все це не робить цьому сипучому продукту багато честі. Втім, перебрати з цукром можна, навіть не дивлячись в його сторону – достатня його кількість міститься в десятці продуктів, які ми їмо щодня у великій кількості.

Соус барбекю

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Соус BBQ / FoodandHealth

Неможливо приготувати ідеальні свинячі реберця без вимочування м'яса в маринаді зі спеціальним соусом і подальшим обмазуванням сумішами BBQ. Саме це покриття соусом барбекю після температурної обробки перетвориться в апетитну глазур. Разом з нею ви з'їдаєте навіть більше цукру, солі, кукурудзяного сиропу (ще одного виду цукру), патоки і кетчупу, ніж якби соус барбекю подавався з просто обсмаженою м'ясом. У випадку з глазурованими реберцями, до яких соус подається так і так, це стає справжнім подвійним випробуванням для нирок, підшлункової залози і серцево-судинної системи!

Майонез

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Майонез / mayonez

У випадку з майонезом, цим справжнім королем заправок і маринадів, існує ціла маса способів нашкодити своєму здоров'ю, крім стандартних солі та цукру. Так, наприклад, алергіки "оцінять" присутність в складі майонезу яєць, чий жовток не проходить первинну пастеризацію, а отже, ризик підхопити сальмонелу перестає бути таким вже ефемерним. Крім цього, одна столова ложка майонезу містить стільки олії, що покриває близько 15% денної норми жиру.

Соєвий соус

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Соєвий соус / MEN's LIFE

Близько 880 мг солі (або 36% від денної норми) міститься всього в одній столовій ложці соєвого соусу, що призводило б до фатальних наслідків, якщо додавати його до нездорової їжі в шалених кількостях. Китайці з II століття нашої ери ведуть масштабний експеримент зі з'ясування наслідків впливу соєвого соусу на організм, і поки побоюватися нібито нічого, але тільки при дотриманні помірності.

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Джерело: med2
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