Ці продукти важливі для здоров'я мозку

Американські науковці назвали смаколики, які допомагають підтримувати здоров'я мозку на високому рівні. Ці продукти обов'язково потрібно внести до щоденного раціону.

Учені з університету штату Іллінойс дійшли до висновку. що ефектно впливають на стан мозку продукти із високим вмістом лютеїну. Це природний пігмент, який не здатен виробляти організм людини, але саме він необхідний для нормальної роботи мозку.

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Лютеїн містять яйця, шпинат, авокадо, капуста та листові зелені овочі.

"Інші корисні для роботи мозку продукти – це какао-боби, гарбузове насіння, волоські гроші. До того ж, варто вживати якомога більше чорниці, помідорів, морської риби та броколі". – додають науковці.

Варто додати, що люди, які мали багатий на ці продукти раціон, під час когнітивних тестувань, набирали значно більше балів, аніж ті, хто рідко їв ці смаколики.

Що їсти для здоров'я мозку

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