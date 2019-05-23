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Ці овочі заважають схуднути
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Дієтологи за підсумками проведеного дослідження прийшли до висновку, що деякі овочі варто дуже акуратно вживати в їжу людям, які бажають позбутися зайвої ваги.
Експерти рекомендують переглянути свій раціон всім, хто стежить за вагою, і обмежити в ньому присутність овочів з високим вмістом крохмалю.
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При цьому медики зазначили, що повністю відмовлятися від таких овочів не варто, оскільки вони містять корисні для організму речовини. Дієтологи звернули увагу на картоплю і кукурудзу. Картопля є корисним вуглеводним продуктом. У ньому міститься велика кількість вітамінів груп B, C, H, PP, клітковини, калію та інших корисних речовин. Медики рекомендують вживати її у відвареному або запеченому вигляді в помірних кількостях. При цьому смажена картопля і пюре з додаванням вершкового масла на користь фігурі не йдуть.
Що ж стосується кукурудзи, то її рекомендують вживати у відварному вигляді. Якщо їсти в сирому вигляді, то є шанс набрати вагу. У процесі варіння кукурудзи "йде" головний ворог фігури – цукор.
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