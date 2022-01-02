Як приготувати корисну каву: приголомшливий лайфхак

Кава – один з найпопулярніших напоїв у всьому світі. Як приготувати найкориснішу каву на сніданок, з'ясували вчені.

Біохіміки провели експеримент: готували каву з зерен різного помелу і ступеня обсмаження звичним способом, заварюючи їх окропом, і холодним способом (у цьому випадку приготування займає до доби при воді кімнатної температури), пише sciencedaily.

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Порівнявши хімічний склад одержаних напоїв, вчені прийшли до висновку: при холодному заварюванні кави, наприклад темного обсмаження і грубого помелу, виділяється тисяча міліграмів кофеїну на літр напою. А при використанні окропу концентрація цієї речовини не перевищує 800 міліграмів.

Також при холодному методі у вашу кавову чашку потрапляє значно більше хлорогенової кислоти, а також інших поліфенольних компонентів, які мають сильну антиоксидантну дію. Концентрація кофеїну і цієї кислоти досягає максимальних показників вже через 6-7 годин заварювання.

Ступінь помелу кавових зерен ніяк не впливала на концентрацію кофеїну і важливих кислот. А от обсмажування, навпаки, давало різні результати: середній ступінь обсмаження був визнаний найефективнішим за рівнем вмісту корисних речовин, а сильне обсмаження знижувало їх концентрацію.

Заварювання кави

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