Ці продукти сприяють схудненню уві сні

Дієтологи розповіли про продукти, здатні допомогти в схудненні, коли людина спить. Згідно з твердженням експертів, продукти з низькою кількістю калорій, безліччю клітковини і білка, ідеально підійдуть для цього.

У ківі всього 45 калорій і він збагачений вітаміном C. До його складу також входить 2 г клітковини, що допомагають покращувати травлення і зменшувати запалення. В ході дослідження вчені також прийшли до висновку, що вживання 40 г мигдалю на день разом з активним способом життя допомагає знижувати показники поганого холестерину, покращувати ліпідний профіль і позбавлятися зайвої ваги, пише yogaclass.

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Авокадо має низький вміст вуглеводів. До його складу входять корисні жири і клітковина. З його допомогою можна схуднути навіть уві сні. При вживанні жирного сиру перед сном підвищуються шанси на позбавлення від зайвої ваги. У продукті є білок, який відновлює і нарощує м'язову масу уві сні.

У 100 г чорниці 57 калорій і 2,4 г харчових волокон. Вживання ягоди сприяє втраті жиру в черевній порожнині і зниження рівня холестерину. Огірки є одними з найбільш низькокалорійних овочів, оскільки мають лише 15 калорій на 100 г.

Риба – улюблена страва всіх, хто на дієті. Адже біле м'ясо риби – дієтичне, легке. Обмежена кількість жиру, багато білка, який не має можливості відкластися в жир, – тут все чудово.

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