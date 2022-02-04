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Ці продукти шкідливі для нашого зору

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Їжа - фото 1
Їжа / exler

Можливо, ви навіть і не замислювалися, що псуєте свій зір не тільки коли сидите довго за комп'ютером, але й коли їсте певні продукти. Яких продуктів варто побоюватися?

Ось список з декількох шкідливих для очей та зору продуктів. Задумайтеся про те, що ви їсте і як це здатне вплинути на ваш зір, перегляньте гастрономічні уподобання та прищепіть собі правильні харчові звички. Про це пише inoptika.

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Перше місце посідає приготований з пшеничного борошна вищого ґатунку білий хліб. У ньому багато рафінованого крохмалю, що змушує підшлункову залозу виробляти більше інсуліну. А він у великих кількостях негативно впливає на очне яблуко та сприяє розвитку короткозорості.

Зазначається, що випічка, солодощі, макарони та рафінований рис також можуть спричинити підвищений виробіток інсуліну. З погляду фахівців, це негативно позначається на сітківці ока. Сіль – вона потрібна організму, але лише в обмежених кількостях – не більше шести грамів на добу. Надмірна кількість солі затримує виведення рідини з організму та може підвищити внутрішньоочний тиск, що призведе до серйозних проблем із зором аж до катаракти.

Содова і чипси, до речі, також містять багато харчових добавок, які шкідливі для організму в цілому і для окремих органів.

Ці продукти шкідливі для нашого зору- фото 495153
Ці продукти шкідливі для нашого зору

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