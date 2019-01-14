Ці продукти продовжують тривалість життя

Медичний журнал Lancet опублікував висновки вчених після проведеного ними аналізу даних, отриманих під час 185 досліджень і 58 клінічних випробувань. Згідно з цими висновками, людям потрібно вживати більше продуктів з клітковиною – виявилося, що це може продовжувати життя.

"Щоденне вживання щонайменше 25-30 грамів клітковини дозволяє продовжити життя, адже запобігає розвитку діабету, серцево-судинних та інших захворювань", – констатували вчені з Університету Отаго в Новій Зеландії і Університету Данді (Шотландія).

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Ці дослідники встановили: якщо 1000 осіб почнуть дотримуватися раціону з вмістом клітковини на рівні 25-29 грамів, це допоможе запобігти 13 смертей і 6 випадків серцевих захворювань. Однак, як каже провідний фахівець проекту, професор Елейн Раш, люди не звикли їсти достатню кількість продуктів, які містять клітковину.

Віддайте перевагу продуктам, що містять клітковину / urbanremedy

Зокрема, за словами експерта, для поповнення необхідного обсягу клітковини, людині протягом дня потрібно з'їсти половину чашки вівсяних пластівців, великий шматок чорного хліба, чашку вареної сочевиці, два яблука зі шкіркою, одну картоплину в шкірці, одну середню моркву.

Привчаючи себе їсти більше клітковини, ви маєте всі шанси зберегти основні показники здоров'я до глибокої старості, підкреслила професор Елейн Раш.

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