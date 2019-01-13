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Названі найкращі смачні продукти для довголіття

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Риба, за словами вчених, це чудовий зразок харчових джерел - фото 1
Риба, за словами вчених, це чудовий зразок харчових джерел / forbes

Вчені стверджують, що регулярне включення цих продуктів у свій раціон харчування знижує рівень високого холестерину в крові.

Проведене дослідження продемонструвало, що споживання продуктів, багатих омега-3-поліненасиченими жирними кислотами є у великій мірі оздоровчим для організму і навіть знижує ризик ранньої смерті.

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"Чоловіки, які споживали більше риби, в середньому на 10 відсотків рідше вмирали від серцево-судинних захворювань і на 37 відсотків рідше від хвороб печінки. Що ж стосується жінок, то серед тих, хто часто вживали рибу, було на 38 відсотків менше випадків смерті від хвороби Альцгеймера", – повідомили дослідники в публікації журналу.

Риба, за словами вчених, це чудовий зразок харчових джерел омега-3 жирних кислот. У березні цього року американські фахівці опублікували результати дослідження, яке показало, що регулярне вживання риби покращує стан серцево-судинної системи, а також знижує ризик розвитку розсіяного склерозу. Зроблені ними обчислення показали, що завдяки рибі ймовірність виникнення склерозу знижується на цілих 45%. Крім риби джерелами омега-3 є лляна олія, авокадо, різні горіхи, шпинат, морські водорості.

Названі найкращі смачні продукти для довголіття - фото 300873
Названі найкращі смачні продукти для довголіття

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Джерело: forbes
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