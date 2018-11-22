Цей популярний фрукт продовжує життя

Медики назвали фрукт, активне вживання якого здатне подовжити життя.

Американські науковці дійшли до висновку, що вживання яблук щодня знижує ризики ранньої смерті на 35%. Це підтвердив експеримент на мишах, яких підгодовували яблуками. Ті піддослідні, у раціоні яких був цей фрукт, продовжили життя на 10%. Еквівалент для людей складає 2 яблука щодня.

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Учені пояснюють, що все через вміст флавоноїдів у яблуках, які захищають від розвитку серцево-судинних захворювань. До того ж, регулярне вживання цих смаколиків стимулює мозок та покращує когнітивні функцію, особливо позитивно впливає на пам'ять.

Таким чином яблука захищають від захворювань серця та судин, а також від зниження розумових здібностей у літньому віці.

Цей фрукт продовжує життя

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