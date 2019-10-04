Ці продукти покращують роботу мозку

Що їсти, щоб бути розумним

Науковці назвали смаколики, які не лише зміцнюють здоров'я, а й покращують роботу мозку. Ці продукти повинні бути в раціоні і дорослих, і дітей.

Чимало продуктів здатні стимулювати мозкову діяльність та покращувати процес запам'ятовування та обробки нової інформації. Тому такі смаколики обов'язково повинні входити до щоденного раціону школярів, студентів та дорослих.

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Вівсянка . Ідеальний продукт сніданку не лише на тривалий час втамовує голод, а й дозволяє довго бути енергійними та продуктивними.

. Ідеальний продукт сніданку не лише на тривалий час втамовує голод, а й дозволяє довго бути енергійними та продуктивними. Яйця. Ще один чудовий варіант першої трапези, який гарантує активний день. Це відоме джерело білка не лише позитивно впливає на фігуру, а й допомагає покращити концентрацію.

Ще один чудовий варіант першої трапези, який гарантує активний день. Це відоме джерело білка не лише позитивно впливає на фігуру, а й допомагає покращити концентрацію. Яйця допомагають зміцнити пам'ять

Зелений чай . Замість горня кави краще обирати саме його, адже він також додає бадьорості, але на значно довший час. Зелений чай містить чимало кофеїну та антиоксидантів, які допомагають організму працювати активніше.

. Замість горня кави краще обирати саме його, адже він також додає бадьорості, але на значно довший час. Зелений чай містить чимало кофеїну та антиоксидантів, які допомагають організму працювати активніше. Риба . Мало хто не знає, що риба багата на жирні кислоти Омега-3, які необхідні не лише для красивої шкіри та волосся, а й хорошої роботи мозку, адже вони зміцнюють пам'ять.

. Мало хто не знає, що риба багата на жирні кислоти Омега-3, які необхідні не лише для красивої шкіри та волосся, а й хорошої роботи мозку, адже вони зміцнюють пам'ять. Читайте також: Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки