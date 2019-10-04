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Ці продукти покращують роботу мозку

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Що їсти, щоб бути розумним - фото 1
Що їсти, щоб бути розумним

Науковці назвали смаколики, які не лише зміцнюють здоров'я, а й покращують роботу мозку. Ці продукти повинні бути в раціоні і дорослих, і дітей.

Чимало продуктів здатні стимулювати мозкову діяльність та покращувати процес запам'ятовування та обробки нової інформації. Тому такі смаколики обов'язково повинні входити до щоденного раціону школярів, студентів та дорослих.

І ще: Ось чим треба снідати щодня

  • Вівсянка. Ідеальний продукт сніданку не лише на тривалий час втамовує голод, а й дозволяє довго бути енергійними та продуктивними.
  • Яйця. Ще один чудовий варіант першої трапези, який гарантує активний день. Це відоме джерело білка не лише позитивно впливає на фігуру, а й допомагає покращити концентрацію.
  • Яйця допомагають зміцнити пам'ять - фото 359463
    Яйця допомагають зміцнити пам'ять
  • Зелений чай. Замість горня кави краще обирати саме його, адже він також додає бадьорості, але на значно довший час. Зелений чай містить чимало кофеїну та антиоксидантів, які допомагають організму працювати активніше.
  • Риба. Мало хто не знає, що риба багата на жирні кислоти Омега-3, які необхідні не лише для красивої шкіри та волосся, а й хорошої роботи мозку, адже вони зміцнюють пам'ять.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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