Ось чим треба снідати щодня

Від першого прийому їжі залежить наш настрій на весь день, тому дуже важливо почати ранок з повноцінного сніданку. Якого саме? Читайте нижче!

Збалансований сніданок, який містить не менше 300-350 калорій, покращує загальний стан здоров'я і заряджає енергією на весь день. Віддайте перевагу несолодким молочним продуктам, цільнозерновій каші, овочам і фруктам.

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Список найкорисніших продуктів для сніданку

Вівсяна каша є одним з найкращих варіантів сніданку. Цілозернова вівсяна крупа наповнена клітковиною, рослинним білком, вітамінами групи B і мінералами, включаючи залізо, кальцій і магній. Вівсяна каша зменшує ризик серцевих захворювань.

Яйця містять вітаміни A, D і B12. У двох великих яйцях більше 50% необхідної щоденної дози холіну, який позитивно впливає на пам'ять і настрій. В одному яйці міститься близько 8 грамів білка, який необхідний практично для всього в нашому тілі.

Насіння є одними з найкращих добавок до сніданку. Кунжут, чіа, льон, гарбузове насіння містять ціле джерело корисних речовин. цинк, магній, залізо і кальцій.

Несолодкий грецький йогурт сповнений білка і корисних пробіотиків, які покращують метаболізм.

Чорний чай або кава містять антиоксиданти і кофеїн, які знижують вагу. Важливо не додавати цукор в напої. Знежирений лате – це хороший сніданок, коли немає часу на підготовку. Великий стакан напою налічує близько 13 грамів білка, а також містить кальцій і калій завдяки великій кількості молока.

Цілозерновий тост забезпечує організм антиоксидантами. Також він багатий мінералами, такими як кальцій, магній, цинк і залізо. Крім того, вітамін B дає організму необхідну енергію.

Горіхи і горіхове масло багаті ненасиченими жирами, корисними для серця, а також зменшують ризик хронічних захворювань.

Ягоди захищають кровоносні судини і підвищують циркуляцію крові. Всього одна чашка чорниці містить близько 9 грамів клітковини і 50% від рекомендованої денної норми вітаміну C.

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