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Ці продукти погано впливають на настрій

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Настрій / bombshell

Якщо раптом у вас змінився настрій, а причини того ви не знаєте, можливо, варто переглянути раціон.

Емоційне харчування – це циклічний процес, коли поганий настрій спонукає нас до того, щоб перекусити продуктами, які підвищують рівень цукру в крові. Таким чином, мозок вимагає дозу дофаміну.

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Які продукти можуть викликати погіршення настрою?

Алкоголь. Алкоголь може спочатку поліпшити настрій, але регулярне або надмірне вживання – погіршить його.

Сода. Солодка вода містить прості цукри, які швидко засвоюються організмом, що призводить до підвищення рівня цукру. І проста заміна солодкої води дієтичною версією не є кращим рішенням, адже підсолоджувачі можуть впливати на настрій, зокрема викликати занепокоєння і роздратування.

Кофеїн. Напої з кофеїном змушують мозок виділяти гормони дофамін і серотонін. Кофеїн не є небезпечним в невеликих дозах, але якщо випити занадто багато кофеїну, це може привести до дратівливості і тривожності.

Випічка. За словами психологів, печиво та тістечка містять інгредієнти, які погіршують настрій, зокрема в них багато цукру. Спробуйте скоротити споживання цукру, відмовившись від тістечок, печива, солодких напоїв.

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Випічка

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Джерело: bombshell
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