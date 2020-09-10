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Ці продукти підсилюють вироблення організмом гормону молодості

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Продукти для продовження молодості - фото 1
Продукти для продовження молодості / lifehacker

Мелатонін – це гормон, який виробляється в людському організмі. Він регулює кров'яний тиск, покращує імунну систему і в цілому "омолоджує" нас.

Після тридцяти років цей гормон виробляється з кожним роком все менше і менше. Тому літні люди через недостатню кількість гормону відчувають проблеми зі сном, все частіше спостерігається безсоння.

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Але все ж є вихід, як не допустити інтенсивного зниження мелатоніну, уповільнити його і тримати на рівні: це вживання в їжу продуктів, що підвищують його вироблення. До таких продуктів відносяться банани. Вони містять магній, який і стимулює вироблення цього гормону. Молоко і молочні продукти мають високу концентрацією триптофану, отже, провокують вироблення мелатоніну. Сир, особливо твердих сортів є лідером за вмістом триптофану.

М'ясо куряче, індички, кролика мають велику кількість цієї амінокислоти. Найкраще, коли м'ясо запікається, варитися або тушкується, або готується на пару. Серед ягід рекордсменами є вишня і черешня. Якщо з'їсти невелику жменю цих ягід перед сном, підвищиться рівень мелатоніну і сон настане швидше.

Вишні - фото 424625
Вишні

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Джерело: thebell
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