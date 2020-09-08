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Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"
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На слова подяки, багато людей найчастіше відповідають "нема за що", однак це не зовсім правильно. Психолог Анна Гарш розповіла, що стоїть за цією невинною фразою.
Спеціалістка зазначила, що в першу чергу, відповідаючи на "дякую" словосполученням "нема за що" ви применшуєте свої зусилля, особливо, якщо на виконання прохання витратили багато часу і доклали максимум зусиль. У таких випадках, не варто бути скромним і применшувати свої заслуги, тому що через це може постраждати ваша самооцінка.
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Психолог заявила, що така відповідь, по-перше, може продемонструвати гордовитість і перевагу, мовляв, як людина не впоралася з таким легким завданням, а ви змогли вирішити його за дві секунди. Ви несвідомо можете образити співрозмовника. І, по-друге, відповідь "нема за що" на слова подяки показує іншим людям, наскільки ви не цінуєте себе, свої зусилля і витрачений час.
Щоб таких ситуацій не виникало, на "дякую" є інші універсальні і виграшні відповіді, наприклад, "будь ласка" або "радий допомогти", які демонструють відповідну подяку людині.
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