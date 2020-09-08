Чому на "дякую" не можна відповідати "нема за що"

На слова подяки, багато людей найчастіше відповідають "нема за що", однак це не зовсім правильно. Психолог Анна Гарш розповіла, що стоїть за цією невинною фразою.

Спеціалістка зазначила, що в першу чергу, відповідаючи на "дякую" словосполученням "нема за що" ви применшуєте свої зусилля, особливо, якщо на виконання прохання витратили багато часу і доклали максимум зусиль. У таких випадках, не варто бути скромним і применшувати свої заслуги, тому що через це може постраждати ваша самооцінка.

І ще: 10 психологічних трюків, які варто знати кожному

Психолог заявила, що така відповідь, по-перше, може продемонструвати гордовитість і перевагу, мовляв, як людина не впоралася з таким легким завданням, а ви змогли вирішити його за дві секунди. Ви несвідомо можете образити співрозмовника. І, по-друге, відповідь "нема за що" на слова подяки показує іншим людям, наскільки ви не цінуєте себе, свої зусилля і витрачений час.

Щоб таких ситуацій не виникало, на "дякую" є інші універсальні і виграшні відповіді, наприклад, "будь ласка" або "радий допомогти", які демонструють відповідну подяку людині.

Суспільство

Це цікаво: Як правильно закінчувати день, щоб було бажання жити