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Продукти, які небезпечно розігрівати після приготування

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Не варто підігрівати вже зварене яйце - фото 1
Не варто підігрівати вже зварене яйце / thisisinsider

Лікарі стверджують, що одного разу приготована і повторно розігріта їжа втрачає багато корисних властивостей.

Більше того, у стравах можуть утворюватися речовини, здатні завдати шкоди не тільки органам травлення.

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Фахівці не рекомендують заново піддавати їжу термічній обробці – особливо приготовлену з буряка, м'яса, грибів, курячих яєць і картоплі. Буряк повністю втрачає свої вітаміни при подальшому нагріванні. М'ясо під час додаткової термічної обробки втрачає значну кількість своїх смакових якостей.

Як і м'ясо, гриби містять в своєму складі білки. Значить, повторна термічна обробка перетворює їх на шкідливий для здоров'я людини продукт. Не варто підігрівати вже зварене яйце або приготований раніше омлет. Страви з картоплі також стають шкідливими при неодноразовому підігріві. Причина такого явища – в крохмалі, яким багата картопля. При підігріві крохмаль розпадається під впливом високих температур.

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Джерело: thisisinsider
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