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Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу

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Експерт радить дозувати засмагу - фото 1
Експерт радить дозувати засмагу / eyelash serum

Уляна Супрун нагадала українцям, як вберегти життя на воді і розповіла про базові правила безпечної засмаги і купання.

"Багато хто не уявляє літа без відпочинку на морі або річці. Але для того, щоб такий відпочинок дійсно приніс бажану прохолоду і лише приємні враження, варто пам'ятати про правила безпеки. Адже плавання може бути небезпечним, так само як і засмагання", – зазначила експерт.

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Далі Уляна Супрун дає рекомендації:

  • вибирайте для відпочинку та плавання обладнані пляжі
  • краще купатися, поки на вулиці світло
  • плавайте у водоймі не більше 20 хвилин, час плавання варто збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин
  • стежте за штормовими попередженнями: не варто купатися або виходити в плавання на човнах при сильних поривах вітру
  • не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас
  • ні в якому разі не плавайте в стані алкогольного сп'яніння

Крім того, експерт радить дозувати засмагу. "Обов'язково нанесіть на тіло сонцезахисний крем, накрийте голову капелюхом і відпочивайте в тіні. Також під час відпочинку на сонці, регулярно пийте воду, щоб відновлювати водний баланс. У спеку доросла людина може на годину з потом втрачати 1-1,5 літрів рідини".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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