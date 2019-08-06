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Ці продукти категорично не можна їсти чоловікам
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Здоров'я чоловіків безпосередньо залежить від тих продуктів, які вони вживають. Лікарі попереджають, що деякі продукти можуть нашкодити не лише загальному стану здоров'я, а й чоловічій силі. Виявилося, що смаколики, якими ми ласуємо ледь не щодня, можуть стати причиною еректильної дисфункції.
У першу чергу фахівці рекомендують чоловікам відмовитися від чіпсів. Експерти наголошують на тому, що чіпси перестали робити з картоплі: зараз вони виготовляються з крохмалю і борошна. Також у них перевищений вміст підсилювачів смаку і жирів.
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Чіпси можуть привести до ожиріння, а також до підвищення холестерину. Але найголовніше, якщо чоловік віддає перевагу чіпсам, то у нього виробляється жіночий гормон – естроген.
Також фахівці рекомендують вживати в їжу якомога менше солодкого. Особливо ті солодощі, в яких міститься багато маргарину. Все, що містить маргарин, можна виключити з раціону чоловіків. Він порушує обмін речовин, призводить до підвищеного холестерину та закупорки судин.
Таку ж дію мають соуси, наприклад, майонез. Зараз його готують не з натуральних продуктів, тому в ньому багато рафінованої олії, емульгаторів і оцту. Всі ці компоненти негативно впливають на чоловіче здоров'я.
Ну, і останньою з цього списку медики назвали солодку газовану воду. Вона містить багато цукру, тому такий напій може призвести до ожиріння, підвищеного холестерину й інших захворювань.
Бережіть себе та своє здоров'я, аби потім не стати постійним клієнтом медичних закладів. І не забувайте про те, що ми є тим, що ми їмо!
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