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Ці продукти категорично не можна їсти чоловікам

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Цих продуктів не має бути у раціоні чоловіка - фото 1
Цих продуктів не має бути у раціоні чоловіка

Здоров'я чоловіків безпосередньо залежить від тих продуктів, які вони вживають. Лікарі попереджають, що деякі продукти можуть нашкодити не лише загальному стану здоров'я, а й чоловічій силі. Виявилося, що смаколики, якими ми ласуємо ледь не щодня, можуть стати причиною еректильної дисфункції.

У першу чергу фахівці рекомендують чоловікам відмовитися від чіпсів. Експерти наголошують на тому, що чіпси перестали робити з картоплі: зараз вони виготовляються з крохмалю і борошна. Також у них перевищений вміст підсилювачів смаку і жирів.

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Чіпси можуть привести до ожиріння, а також до підвищення холестерину. Але найголовніше, якщо чоловік віддає перевагу чіпсам, то у нього виробляється жіночий гормон – естроген.

Відмовтесь від чіпсів назавжди! - фото 345652
Відмовтесь від чіпсів назавжди!

Також фахівці рекомендують вживати в їжу якомога менше солодкого. Особливо ті солодощі, в яких міститься багато маргарину. Все, що містить маргарин, можна виключити з раціону чоловіків. Він порушує обмін речовин, призводить до підвищеного холестерину та закупорки судин.

Таку ж дію мають соуси, наприклад, майонез. Зараз його готують не з натуральних продуктів, тому в ньому багато рафінованої олії, емульгаторів і оцту. Всі ці компоненти негативно впливають на чоловіче здоров'я.

Хочете майонез – приготуйте його самостійно - фото 345653
Хочете майонез – приготуйте його самостійно

Ну, і останньою з цього списку медики назвали солодку газовану воду. Вона містить багато цукру, тому такий напій може призвести до ожиріння, підвищеного холестерину й інших захворювань.

Бережіть себе та своє здоров'я, аби потім не стати постійним клієнтом медичних закладів. І не забувайте про те, що ми є тим, що ми їмо!

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Джерело: Medikforum
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