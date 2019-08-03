Без кави: найкращі способи збадьоритися зранку

Лікарі наполегливо не рекомендують починати ранок з кави, тому ми вирішили зібрати для вас найкращі способи, які допоможуть розрухати ваш організм без вживання цього напою. Мотайте на вус і передавайте іншим!

На вихідних особливо складно підняти себе з ліжка. Тим паче, що голова просто не готова до активностей, адже вона весь тиждень чекала на ці кілька днів, під час яких можна просто полежати у ліжку та насолоджуватися улюбленими або новенькими серіалами. Втім, іноді потрібно прокинутися зранку навіть під час вікенду. Як себе привести до ладу, щоб організм не скаржився на те, що ви – бездушний тиран.

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Пийте більше води

Зневоднення – це не тільки погане самопочуття, а й масштабна втрата енергії, нагадує Американське хімічне товариство. Це пояснюється тим, що людина на 60% складається з води, яка, серед іншого, необхідна для перенесення поживних речовин, таких як кисень і вуглеводи, в різні частини тіла, включаючи мозок. Дослідження, проведене в Університеті Тафтса у 2009 році, показало, що навіть помірна дегідратація – втрата 1-2% води – може бути пов'язана з втомою і сплутаністю свідомості, так що тут безперечно краще не ризикувати.

Не забудьте поновлювати водний баланс

Прогуляйтеся

Якщо ви відчуваєте млявість з самого ранку, денне світло може бути тим, що вам потрібно для підзарядки. А от смартфони всілякі краще залиште вдома. Дослідження показують, що вплив синього світла від екранів гаджетів погіршує наше самопочуття, натомість сонячне світло, навпаки, сприяє бадьорості та зростанню продуктивності (завдяки активації гіпоталамуса, відповідального за добові ритми). У дослідженні, проведеному у 2014 році, люди, які при роботі за комп'ютером робили перерву на прогулянку, повідомляли, що відчувають себе менш втомленими, відзначали швидшу реакцію і показували кращі результати в тестах на пам'ять.

Дихайте глибше

Доведено: спокійні і розслаблені співробітники – це продуктивні співробітники. Це правило можна використовувати навіть тоді, коли ви не на роботі. Саме глибоке дихання від живота є одним з кращих способів заспокоїтися. За даними досліджень, вдих і видих на десять рахунків переміщують більше кисню в різні частини тіла, що автоматично підвищує рівень енергії і допомагає "відчути дзен". Додамо до цього й те, що глибоке дихання, знижуючи рівень стресу, зміцнює імунну систему, дозволяючи організму ефективніше протистояти бактеріям і вірусам.

Увімкніть улюблену музику

Слухайте улюблену музику

Якщо вам подобається починати ранок з музики, просто робіть це. Учені підтверджують, що улюблена музика провокує викид у мозок хімічних речовин, які допомагають краще справлятися з будь-якими завданнями. Дослідження на тему, проведене у 2011 році, показало, що коли люди слухали музику, яка викликала у них мурашки, протягом хоча б 15 хвилин, їх мозок ставав буквально перевантажений дофаміном – гормоном, пов'язаних із задоволенням. За результатами інших досліджень, приємні мелодії сприяють виробленню серотоніну і окситоцину, які дозволять моментально відчути себе краще.

Дивіться відео з котиками

Кішки можуть бути надзвичайно ледачими, але вчені впевнені, що їх пухнасті витівки не тільки підвищують настрій, але і допомагають нам боротися з сонливістю. Яким чином? Під час дослідження 2005 року, в якому взяли участь 7 000 добровольців, з'ясувалося, що більша частина респондентів сприймають відео з тваринами як те, що "підвищує їх енергетичний рівень", "посилює емоції" і "допомагає боротися з негативом". Можливо, це відбувається тому, що коли ми дивимося на щось смішне або миле, відбувається підвищення рівня окситоцину при природному зниженні рівня стресового гормону кортизолу. Вчені припускають, що при реальній взаємодії з тваринами цей ефект стає ще очевиднішим.

Поспіть іще

Нічого з перерахованого вище не спрацювало? Можливо, вам дійсно потрібно ще трохи поспати. Дослідження, проведене у 2008 році, показало, що післяобідній сон протягом 10-25 хвилин краще, ніж кофеїн справляється зі зниженням енергетичного рівня в середині дня. А інші дослідження дозволили говорити про те, що перерва на сон покращує нашу здатність до навчання, стимулює пам'ять та творче мислення. Так що, здається, сон на лекціях в університеті не був такий вже поганий ідеєю.

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