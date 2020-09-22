Ці продукти допоможуть впоратися з дефіцитом вітаміну D

У народі вітамін D називають вітаміном сонця. З настанням осені-зими з сонцем доводиться прощатися, відповідно, рівень необхідного вітаміну значно падає. Як виправити ситуацію?

Наш стан здоров'я і самопочуття багато в чому залежить від вітаміну D, дефіцит якого призводить до набору ваги, зниження апетиту, апатії і безсоння. Заповнити нестачу корисної речовини доволі просто.

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ЖИРНА РИБА. Одним з бюджетних джерел вітаміну D медики називають жирну рибу. Звичайно, сьомга – найкращий варіант, але дорогий. На заміну їй фахівці радять додати в раціон оселедця, скумбрію або консервовані шпроти. Урізноманітнити меню можна печінкою.

МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ. Молочка багата не тільки корисними мікроелементами у вигляді кальцію і заліза, але вітаміном D. Причому лікарі рекомендують додавати в раціон продукти з високим вмістом жирності: масло, молоко, різні види сирів і сметану.

ЯЙЦЯ КУРЯЧІ. Особливу увагу дієтологи радять звернути на курячі яйця. Виявляється, саме в жовтках міститься найбільша кількість сонячного вітаміну. Так, в 100 г продукту – близько 70% добової норми вітаміну D. Тому не забудьте додати у своє домашнє меню яйця, причому саме жовтки.

ГРИБИ. Ще одне бюджетне джерело вітаміну D слід збирати або купувати в сезон, щоб це вийшло максимально вигідно. До речі, гриби також можна сушити: на корисні властивості це ніяк не вплине.

ФРУКТИ І ЗЕЛЕНЬ. В невеликій кількості, але все ж вітамін D можна знайти в мандаринах, чорній смородині, ківі, сушеному інжирі та інших фруктах. Петрушка і кропива теж входять до списку джерел речовини і чудово підійдуть для приготування супчиків.

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