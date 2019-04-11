На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
- 269
Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з шеф-кухарем.
Про усі тонкощі цієї цікавої і популярної професії розповів іменитий шеф-кухар, ресторатор, ведучий телепроектів "Пекельна Кухня" і "На ножах" Костянтин Івлєв у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Які ідеї ресторану найбільш ходові? У чому прикол молекулярної кухні? Відповіді на ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
Читайте також: 10 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
Під'їдаєте на роботі?
Абсолютно. Я зараз відкрию секрет, а може і ні: усі шефи люблять "попки"... не в прямому сенсі. Я не завжди люблю цільну страву. Мені подобається остання ложка соусу; подобається взяти "попку", коли нарізаю м'ясо, ріжу огірки у салат – один кусочок беру собі. Так, під'їдаємо. Тому ми дуже мало їмо вдома.
Якщо гість не торкався страви, можна її подати іншому?
Звісно, ні. Не можна. У моїх ресторанах, якщо гість їсть, йому щось не подобається і він повертає страву, я завжди перероблюю її наново. У мене є повага до людей, до моїх клієнтів. Від перероблювання страви я не збіднію, а от гостю від такого жесту стане приємно.
Не шкода викидати прострочені продукти?
Ми їх не викидаємо, у нас таких немає. На роботі немає, тому що всі знають моє ставлення до продуктів. А вдома... добре, що є домашні улюбленці :)
Які ідеї ресторану найбільш ходові?
Три ходові концепції. Перша: назад у СРСР, тобто це період перебудови, Буратіно, тархун, індійський чай тощо. Друга: пивна тема. Пиво зараз користується великою популярністю. Але це більш демократична історія. Третя: Середземномор'я, щось типу піцерії.
П'ять кухонь світу в одному ресторані – це круто?
Це якась чайхана. Це піпець. Але я ходжу в такі ресторани. Якщо знати, що замовляти – це дуже смачно.
Навіщо маленьку страву кладуть на величезну тарілку?
Простий стьоб. По-перше, це французький стиль: усе робиться для того, щоб не переїдати. Дуже часто такою подачею ми або рекламуємо, піаримо тарілку: показуємо, наскільки ми круті; або ж навпаки – на перший план ми хочемо вивести продукт. Нехай його небагато, але він того вартий.
У чому прикол молекулярної кухні?
Молекулярна кухня показує всім, що розвивається не лише ракетобудування, не тільки спорт, а й кулінарія. Це велика робота кулінарів, яким стало тісно в певних рамках. Треба віддати належне молекулярній кухні, це дійсно круто.
Де вчитися на шеф-кухаря?
Їхати закордон. Якщо ж не хочете їхати, знайдіть гідного шефа, і віддайте свою дитину на навчання до нього. Нехай дитина одразу працює і вчиться. У нашій професії практика набагато важливіша за теорію.
Скільки може заробляти шеф-кухар?
Моя остання зарплата, років 10-15 тому, була пів-мільйона гривень... Зараз середній кухар, повар-початківець, отримує десь 40-45 тисяч гривень. Якщо працюєш більше 5 років, якщо ти десь правильно засвітився, 80-90 тисяч.
Найдорожча страва, яку ви готували?
Лангуст, коштував 300 доларів. Це були сашимі для поважного гостя.
І ще: 10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
-
17:58Sharp показав своє бачення гнучкого смартфона
-
17:51Названо рослину, що захищає зуби від карієсу
-
17:45У Молдові п'яним водіям придумали оригінальне покарання
-
17:33Психологи розповіли, чому парам іноді корисно спати окремо
-
17:17На популярному курорті Таїланду введуть страту для туристів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:04Чи дійсно корисно пити кефір на ніч
-
16:57Kia везе до Нью-Йорка новий кросовер Habaniro
-
16:44Емілі Ратажковскі пройшлася вулицями Нью-Йорка у екстремальному міні
-
16:31Що найчастіше між собою обговорюють пасажири у поїздах
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
16:14Китаєць випадково зняв зраду дружини на відео
-
16:06Дебати під загрозою: чому кандидати знову не змогли домовитися
-
15:58В Ірландії запускають тур по Грі престолів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:45ТОП-10 секретних деталей літака, про які не знають пасажири
-
15:28Нові процесори Snapdragon випробували у бенчмарках
-
15:22Чорна мереживна: чоловічий погляд на жіночий вибір білизни
-
15:13В Україні запустили сервіс з безготівкової оплати чайових
-
14:54Не зупиняйся: Julik випустив нову мотиваційну пісню
-
14:42Bentley Flying Spur: у мережі з'явилися перші кадри нової моделі
-
14:31Оля Полякова похвалилася формами у відвертій сукні
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
13:505 книг, які допоможуть покращити ваші стосунки
-
13:39Знайдено останки стародавніх людей невідомого виду
-
16:2110 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
-
14:15Instagram-шопінг: як купувати речі у мережі без ризику
-
12:30Як змінити місце голосування у другому турі виборів 2019: інструкція
-
10:20Гра Престолів: як змінилися актори від 1 до 8 сезону серіалу
-
08:504 сніданки, які можна приготувати за 15 хвилин
- 10 квітня
-
21:30Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
-
17:41Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився
-
16:15Анекдоти про владу: веселі жарти, від яких і смішно, і грішно
-
14:10Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
-
11:05Назад у минуле: як веселилися діти, коли не було інтернету та смартфонів
-
07:16Яку погоду очікувати в Україні 10 квітня
- 09 квітня
-
22:15Майкл Джексон, Мадонна, Jay-Z та інші: 15 найдорожчих кліпів з 90-х
-
21:20Ліга чемпіонів: коли і де дивитися онлайн топ матчі 9 квітня 2019
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів
-
07:15Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня
- 08 квітня
-
22:1340 разів на рік і більше: скільки сексу має бути у вашому віці
-
19:04ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам