5 простих способів зміцнити своє здоров'я

Медики запевняють, що здоров'я можна зміцнити, якщо ви будете щодня виконувати ці п'ять простих дій. Відразу ж зазначимо, що більшість з них не потребують зайвих зусиль, а це означає, що вже зараз ви можете зробити перший крок назустріч здоров'ю!

Достатньо спати. Так, у житті сучасних людей багато стресу і роботи, а, крім того, частину їх особистого часу "зжирають" соцмережі й інша форма віртуального життя. Але лікарі попереджають: якщо немає бажання мати в майбутньому серйозні хвороби, дуже важливо нормалізувати режим сну й активності – лягати спати та прокидатися в один час.

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Приділяйте достатньо часу сну

Піклуватися про кишківник. Останні наукові дослідження говорять про те, що імунітет і здоров'я нервової системи людини залежать від бактеріального складу кишкової флори. Щоб у ній розвивалися корисні бактерії, слід уникати вживання обробленої їжі, а замість цього їсти більше "грубих" цільних овочів, фруктів і цільнозернових продуктів, а також пити достатню кількість води.

Крім того, медики радять не зловживати в будинку дезінфікуючими та мийними засобами – їх випари шкодять бактеріям кишківника.

Робити дихальні вправи. Фахівці рекомендують після пробудження і перед сном протягом 5 хвилин виконувати дихальні вправи – робити повільні і глибокі вдихи і видихи. Такі вправи зміцнюють здоров'я тим, що сприяють нормалізації серцебиття та тиску, а також забезпечують кровоносну систему додатковим киснем.

Харчуватися у певний час. Учені стверджують: наше тіло любить усталені звички, це впорядковує процеси в ньому. Тому вкладатися спати та їсти потрібно в такий час, який стає постійними.

Харчуйтесь по графіку

Пити воду. Ця рідина незамінна для здоров'я. Перш за все зі склянки простої води повинен починатися день. Людям із зайвою вагою корисно випивати порцію води перед вживанням їжі.

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