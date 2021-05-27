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Як прискорити ріст волосся: що додати у шампунь
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Волосся кожної жінки потребує догляду. Але часто дівчата навіть не знають, що можна додати в шампунь для росту пишної шевелюри.
Зібрали для вас всю корисну інформацію в одному місці: тут ви дізнаєтеся кілька секретів і хитрощів, після чого зможете створити рецепт ідеального шампуню, який підійде саме вам, пише allthingshair.
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Реп'яхова олія. Відновлює локони, повертає їм природний блиск і силу. Склад олії багатий на корисні речовини і вітаміни, які приносять незамінну користь волоссю. Допомагає при свербінні і подразненні, лупі і випаданні, якщо кінчики січуться, а ріст волосся уповільнений.
Молоко захищає шкіру голови від негативного впливу різних хімічних компонентів. Якщо додати молоко в шампунь, у вас вийде ніжна емульсія, яка має зволожуючу дію.
Мед. Цей продукт для волосся використовують не тільки в народній медицині, а й додають в професійні косметичні лінії. Мед запобігає випаданню волосся, лупі і сухості шкіри голови.
Лимон. Лимон чудово себе зарекомендував у боротьбі з випаданням волосся. Цей цитрусовий має очищальний ефект, усуваючи лупу і сприяючи росту волосся.
Лаванда. Лавандова олія підходить для всіх типів волосся. Ця рослина лікує лупу, зволожує суху шкіру голови, стимулює швидкий ріст волосся.
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