Ці повсякденні звички підвищують тривожність

Підвищити тривожність можуть звичайні дії людини. На думку фахівців, наші повсякденні звички можуть підвищити рівень занепокоєння ще більше.

Помилково вважати, що куріння знімає стрес і заспокоює. А, наприклад, заїдаючи стрес, ми ще більше посилюємо поганий стан нашої нервової системи. Про це пише smclinic.

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Також, вирішивши розслабитися, ми сидимо в мережі. Однак, прокручуючи стрічки в соцмережах, ми завантажуємо мозок ще більше. Щоб розірвати порочне коло, не варто відмовлятися від своїх улюблених звичок, потрібно просто їх трохи змінити.

Спробуйте підібрати для себе більш здорову альтернативу: наприклад, коли люди кидають курити, вони переключаються на жуйку замість сигарет, коли нервують, а ті, хто хоче знизити вагу, замінюють снеки фруктами. Кожен раз, коли ви розумієте, що нервуєте і ваша тривога наростає, сконцентруйтеся на своєму диханні або сформуйте для себе інші "ритуали", корисні дії, які ви будете повторювати з разу в раз, радять психіатри.

Водночас за словами експертів, як виникає тривожний розлад, до кінця не зрозуміло. Впливають різні чинники: від генетичної схильності і пережитої в дитинстві психологічної травми до вживання алкоголю і деяких ліків. При тривожному розладі люди скаржаться на безліч речей.

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