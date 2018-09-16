Як звичайний чай впливає на вашу творчість

Вчені довели, що чай підвищує творчий потенціал.

Дослідження складалося з двох експериментів. У першому експерименті взяли участь 50 добровольців, розділених на дві групи – одна пила воду, інша – чай. Аналіз показав, що контрольна група могла швидше вирішувати прості завдання і демонструвала просторову творчість. У другому експерименті, проведеному за схожою схемою, брали участь 40 людей. Люди, які пили чай, отримали високі бали за семантичне пізнання.

Читайте також: Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном

Пізнання – це складний розумовий процес придбання нових знань через досвід, який людина веде свідомо чи несвідомо, постійно взаємодіючи із зовнішнім середовищем. Процес включає в себе безліч розумових дій: сприйняття, увагу, пам'ять, емоції, мову, прийняття рішень, міркування. Чай покращує увагу і знижує концентрацію на нерелевантних даних.

Обидва експерименти показують, що споживання чаю справило значний вплив на творчий потенціал. Дослідження також показало, що температура чаю повинна становити 42 градуси. В іншому випадку напій не зробить належного впливу.

І ще: Ці три спеції надзвичайно корисні для вашого здоров'я