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ЗНО Володимир Зеленський

Цей смаколик допомагає боротись з карієсом

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Цей фрукт робить усмішку красивою - фото 1
Цей фрукт робить усмішку красивою

Американські учені розповіли, який смачний продукт дозволяє зберегти красиву та здорову усмішку. І це зовсім не морква, і не чорниця!

Дослідники з університету Іллінойс у Чикаго дійшли до висновку, що можна зменшити ризики появи карієсу завдяки популярному фрукту. Саме карієс є найпопулярнішою причиною походу до стоматолога, тому відкриття є доволі корисним для всіх, хто хоче зберегти чудову та здорову усмішку.

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Саме виноград допомагає у цій справі, а також дозволяє продовжити термін експлуатації пломб. Річ у тому, що виноград містить олігомерний проантоцианидин, який зміцнює зуби та відновлює пошкоджену емаль.

Експерти пояснюють, що виноградні кісточки також допомагають втримати посмішку у гарному стані, а ключову речовину винограду навіть продають в аптеках.

Цей фрукт робить усмішку красивою - фото 331860
Цей фрукт робить усмішку красивою

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Джерело: newsyou
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