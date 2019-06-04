Як правильно вибрати корисні банани

Коли краще їсти банан – коли він тільки пожовтів, або коли вже весь покрився темними крапками? Це складне запитання, враховуючи, що поживність банана змінюється.

Стиглі банани

Японські дослідники довели, що банан має антиоксидантні і протиракові властивості, і проявляються вони найкраще якраз тоді, коли жовтий банан покритий темними плямами. Ці плями відомі хімікам як з'єднання TNF, і вони досить ефективні в боротьбі з аномальними клітинами в тілі людини. Чим більше темних ділянок на шкірці фрукта, тим краще він підвищує імунітет.

Зелені банани

У свою чергу австралійські вчені впевнені, що зелені банани також володіють неоціненними властивостями, оскільки містять важливий компонент – резистентний крохмаль. Експерти пояснюють, що ця речовина потрапляє в товсту кишку, і вже там ферментує під дією бактерій. Це викликає триваліше відчуття насичення, а також довготривалий прилив енергії.

Крім того, резистентний крохмаль збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику, що, в свою чергу, знижує ризик розвитку раку товстої кишки. І ще – зелені банани не такі калорійні, тому вибирайте їх, якщо ви на дієті.

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