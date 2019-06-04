Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський

Як правильно вибрати корисні банани

  • 44
Зелені банани володіють неоціненними властивостями - фото 1
Зелені банани володіють неоціненними властивостями / shprattgroup

Коли краще їсти банан – коли він тільки пожовтів, або коли вже весь покрився темними крапками? Це складне запитання, враховуючи, що поживність банана змінюється.

Стиглі банани

Японські дослідники довели, що банан має антиоксидантні і протиракові властивості, і проявляються вони найкраще якраз тоді, коли жовтий банан покритий темними плямами. Ці плями відомі хімікам як з'єднання TNF, і вони досить ефективні в боротьбі з аномальними клітинами в тілі людини. Чим більше темних ділянок на шкірці фрукта, тим краще він підвищує імунітет.

Зелені банани

У свою чергу австралійські вчені впевнені, що зелені банани також володіють неоціненними властивостями, оскільки містять важливий компонент – резистентний крохмаль. Експерти пояснюють, що ця речовина потрапляє в товсту кишку, і вже там ферментує під дією бактерій. Це викликає триваліше відчуття насичення, а також довготривалий прилив енергії.

Крім того, резистентний крохмаль збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику, що, в свою чергу, знижує ризик розвитку раку товстої кишки. І ще – зелені банани не такі калорійні, тому вибирайте їх, якщо ви на дієті.

Читайте також: Як швидко очистити молоду картоплю

Джерело: healthline
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1436
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 949
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1512264
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа