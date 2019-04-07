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Ці недорогі продукти здатні поліпшити пам'ять

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У волоських горіхах крім білка містяться корисні жири - фото 1
У волоських горіхах крім білка містяться корисні жири / BrainMD Health

Продукти харчування, в яких повно заліза, цинку і вітамінів групи B покращують пам'ять людини.

Вчені відзначили, що така їжа добре впливає на мозок, що сприяє поліпшенню пам'яті. Найбільше виділяють оливкову олію, курячі яйця та волоські горіхи.

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Оливкова олія підтримує пам'ять і уповільнює старіння мозку. Однак її не варто піддавати термічній обробці, тобто використовувати для смаження. Курячі яйця містять багато холіну, який корисний для нервових закінчень. У них також достатньо вітамінів груп B і D, які необхідні для підтримки пам'яті в хорошому стані.

У волоських горіхах крім білка містяться корисні жири і амінокислоти. Крім того, ці горіхи позитивно впливають на судини і артерії, що допомагає роботі серця і покращує кровопостачання мозку.

Які продукти покращують пам'ять - фото 319440
Які продукти покращують пам'ять

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Джерело: draxe
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