Ці "недоліки" роблять вас привабливими

Психологи пояснили, чому пліткарі та недотепи викликають довіру.

Вас легко збентежити. Піт, що заливає обличчя та інші видимі ознаки збентеження нас часто турбують більше, ніж подія, яка їх викликала.

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Виявляється, хвилювання сигналізує не про слабкість або відсутність соціальних навичок, а про нашу надійність. "Людині, яка шукає довгострокового партнера, рум'янець говорить про готовність співпрацювати і про небажання зраджувати. З цієї точки зору збентеження може виглядати привабливим", – вважають спеціалісти.

Ви любите плітки. Кажуть, плітки шкідливі і нікому не подобаються. Однак дослідження показують протилежне. Часто плітки корисні: вони здатні запобігти небезпечній ситуації і захистити нас. Наприклад, обмін інформацією про залаштункові ігри, про партнерів по флірту або про корумпованих роботодавців. Обговорення таких пліток з іншим говорить про те, що ви дбаєте про них і довіряєте їм, і це може вас зблизити.

Ви недотепа. Коли Дженніфер Лоуренс спіткнулася і впала, виходячи на сцену за статуеткою Оскара в 2013 році, це змусило всіх лише ще більше полюбити її. Незручне приземлення буквально опустило її на землю і допомогло глядачам побачити в актрисі зі статусом суперзірки живу людину Якщо ви схильні проливати на себе напої або спотикатися в танці, зачіпаючи ногу партнера, не впадайте у відчай.

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