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Ці "недоліки" роблять вас привабливими

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Чому плітки корисні - фото 1
Чому плітки корисні / forbes

Психологи пояснили, чому пліткарі та недотепи викликають довіру.

Вас легко збентежити. Піт, що заливає обличчя та інші видимі ознаки збентеження нас часто турбують більше, ніж подія, яка їх викликала.

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Виявляється, хвилювання сигналізує не про слабкість або відсутність соціальних навичок, а про нашу надійність. "Людині, яка шукає довгострокового партнера, рум'янець говорить про готовність співпрацювати і про небажання зраджувати. З цієї точки зору збентеження може виглядати привабливим", вважають спеціалісти.

Ви любите плітки. Кажуть, плітки шкідливі і нікому не подобаються. Однак дослідження показують протилежне. Часто плітки корисні: вони здатні запобігти небезпечній ситуації і захистити нас. Наприклад, обмін інформацією про залаштункові ігри, про партнерів по флірту або про корумпованих роботодавців. Обговорення таких пліток з іншим говорить про те, що ви дбаєте про них і довіряєте їм, і це може вас зблизити.

Ці 'недоліки' роблять вас привабливими - фото 347486

Ви недотепа. Коли Дженніфер Лоуренс спіткнулася і впала, виходячи на сцену за статуеткою Оскара в 2013 році, це змусило всіх лише ще більше полюбити її. Незручне приземлення буквально опустило її на землю і допомогло глядачам побачити в актрисі зі статусом суперзірки живу людину Якщо ви схильні проливати на себе напої або спотикатися в танці, зачіпаючи ногу партнера, не впадайте у відчай.

Ці 'недоліки' роблять вас привабливими - фото 347493

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Джерело: forbes
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