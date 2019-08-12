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Лікарі розповіли про користь стресу для здоров'я

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Вплив стресу на організм - фото 1
Вплив стресу на організм / thepointsguy

Маленький стрес підвищує стійкість людини до можливих майбутніх проблем. Таку думку висловили психологи.

Вчені пояснюють, що стрес з'являється, коли людина діє на межі: в такі моменти це допомагає розширити межі своїх можливостей.

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Психолог зазначає, що стрес викликають різні події, як хороші, так і погані. Тобто, стреси від звільнення і народження дитини – різні за своєю природою. Психологи попереджають, що стрес небезпечний, коли він стає хронічним або має травматичне походження. Стан тривоги фахівці називають внутрішньою системою сигналізації, яка, судячи з усього, передається еволюційним шляхом і попереджає людину про загрози.

На їх думку, важливо ставитися до цього стану з правильної точки зору, і тоді можна буде використовувати його ефективно. При цьому психологи радять людям, які відчувають себе пригніченими, постаратися знизити рівень стресу: за допомогою фахівців, або читання книг.

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Джерело: ulifeline
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