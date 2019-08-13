Мовчки чи з пафосом: як переймаються проблемами різні знаки Зодіаку

У житті кожного трапляються важкі моменти, яких хотілося б уникнути. Як переживають такі етапи представники різних знаків Зодіаку - читайте далі.

Важко уявити собі долю без краплі страждань: у когось більше, у когось менше, однак кожна людина хоча б раз в житті чекала, коли нарешті буде світла лінія. До того ж, різні знаки Зодіаку по-різному проводять найважчі етапи.

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Рак. Ці люди надають перевагу страждати мовчки, щоб ніхто не помітив. Поки в голові розвивається феєричний бойовик з гарною кінцівкою, для якої Раки зроблять все, але без зайвих слів.

Ці люди надають перевагу страждати мовчки, щоб ніхто не помітив. Поки в голові розвивається феєричний бойовик з гарною кінцівкою, для якої Раки зроблять все, але без зайвих слів. Риби. Вони обожнюють показувати всім свої страждання, які інколи можуть бути значно перебільшеними. Важко у це повірити, але Риби вміють отримувати задоволення від такого стану.

Вони обожнюють показувати всім свої страждання, які інколи можуть бути значно перебільшеними. Важко у це повірити, але Риби вміють отримувати задоволення від такого стану. Скорпіон . Вони не страждають, оскільки немає тих, хто міг би реально зачепити представників цього Знаку. Однак не реагувати на проблеми вони не можуть, тому проявляють все у гніві.

. Вони не страждають, оскільки немає тих, хто міг би реально зачепити представників цього Знаку. Однак не реагувати на проблеми вони не можуть, тому проявляють все у гніві. Телець. Такі люди страждають масштабно і потребують підтримки та розуміння, а не порад та повчань. А от тим, хто не у захваті від емоційності цих представників, краще тримати свою думку при собі.

Козеріг. Він доволі мирно бачиться з проблемами та завжди намагається знайти у них щось хороше для майбутнього старту.

Він доволі мирно бачиться з проблемами та завжди намагається знайти у них щось хороше для майбутнього старту. Близнюки . Багатослівно, нецензурно та яскраво - саме так страждають такі люди. Поки триває внутрішній монолог, доти проблеми не вирішені.

. Багатослівно, нецензурно та яскраво - саме так страждають такі люди. Поки триває внутрішній монолог, доти проблеми не вирішені. Лев. Такі люди не дозволяють собі страждати, адже вони вищі за всі ці дрібні людські проблеми. Звісно ж, емоційність тут грає з Левами у жорстоку гру, однак вони реагують гнівом.

Такі люди не дозволяють собі страждати, адже вони вищі за всі ці дрібні людські проблеми. Звісно ж, емоційність тут грає з Левами у жорстоку гру, однак вони реагують гнівом. Овен. Одразу ж замикається у собі і не впускає нікого, а от тим, хто раптово захоче потрапити всередину "хатинки", краще кілька разів подумати. Ці люди здатні допомогти собі самі, а ваша доброзичливість обернеться проти вас.

Терези. Ці люди вміють страждати зі смаком, адже все життя намагаються врівноважити добро злом. Приміром, проблеми компенсують солоденьким або якимось гарним вчинком.

Ці люди вміють страждати зі смаком, адже все життя намагаються врівноважити добро злом. Приміром, проблеми компенсують солоденьким або якимось гарним вчинком. Водолій. Ще один знак, який ненавидить страждання настільки, що йому легше вже померти, аніж терпіти невдачі та проблеми. Однак на публіці вони завжди позитивні та веселі.

Ще один знак, який ненавидить страждання настільки, що йому легше вже померти, аніж терпіти невдачі та проблеми. Однак на публіці вони завжди позитивні та веселі. Стрілець. Якщо хтось і страждає підло, то це Стрільці. Тут їхня благородність відступає на задній план, адже вони вимагають уваги до свого горя та чітких ідей, як його вирішити.

Якщо хтось і страждає підло, то це Стрільці. Тут їхня благородність відступає на задній план, адже вони вимагають уваги до свого горя та чітких ідей, як його вирішити. Діва. Мало хто може розрізнити, чи страждає зараз Діва, однак її секрет у тому, що вона завжди знайде причину розклеїтись. Головне, тримати все на одному рівні, а не нижче.

Як страждають знаки Зодіаку

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