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Мовчки чи з пафосом: як переймаються проблемами різні знаки Зодіаку
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У житті кожного трапляються важкі моменти, яких хотілося б уникнути. Як переживають такі етапи представники різних знаків Зодіаку - читайте далі.
Важко уявити собі долю без краплі страждань: у когось більше, у когось менше, однак кожна людина хоча б раз в житті чекала, коли нарешті буде світла лінія. До того ж, різні знаки Зодіаку по-різному проводять найважчі етапи.
І ще: Чоловіки цих знаків Зодіаку справжні завойовники жінок
- Рак. Ці люди надають перевагу страждати мовчки, щоб ніхто не помітив. Поки в голові розвивається феєричний бойовик з гарною кінцівкою, для якої Раки зроблять все, але без зайвих слів.
- Риби. Вони обожнюють показувати всім свої страждання, які інколи можуть бути значно перебільшеними. Важко у це повірити, але Риби вміють отримувати задоволення від такого стану.
- Скорпіон. Вони не страждають, оскільки немає тих, хто міг би реально зачепити представників цього Знаку. Однак не реагувати на проблеми вони не можуть, тому проявляють все у гніві.
- Телець. Такі люди страждають масштабно і потребують підтримки та розуміння, а не порад та повчань. А от тим, хто не у захваті від емоційності цих представників, краще тримати свою думку при собі.
- Козеріг. Він доволі мирно бачиться з проблемами та завжди намагається знайти у них щось хороше для майбутнього старту.
- Близнюки. Багатослівно, нецензурно та яскраво - саме так страждають такі люди. Поки триває внутрішній монолог, доти проблеми не вирішені.
- Лев. Такі люди не дозволяють собі страждати, адже вони вищі за всі ці дрібні людські проблеми. Звісно ж, емоційність тут грає з Левами у жорстоку гру, однак вони реагують гнівом.
- Овен. Одразу ж замикається у собі і не впускає нікого, а от тим, хто раптово захоче потрапити всередину "хатинки", краще кілька разів подумати. Ці люди здатні допомогти собі самі, а ваша доброзичливість обернеться проти вас.
- Терези. Ці люди вміють страждати зі смаком, адже все життя намагаються врівноважити добро злом. Приміром, проблеми компенсують солоденьким або якимось гарним вчинком.
- Водолій. Ще один знак, який ненавидить страждання настільки, що йому легше вже померти, аніж терпіти невдачі та проблеми. Однак на публіці вони завжди позитивні та веселі.
- Стрілець. Якщо хтось і страждає підло, то це Стрільці. Тут їхня благородність відступає на задній план, адже вони вимагають уваги до свого горя та чітких ідей, як його вирішити.
- Діва. Мало хто може розрізнити, чи страждає зараз Діва, однак її секрет у тому, що вона завжди знайде причину розклеїтись. Головне, тримати все на одному рівні, а не нижче.
Як страждають знаки Зодіаку
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 серпня 2019 для знаків Зодіаку
Джерело: newsyou
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