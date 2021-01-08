Тест на особистість: виберіть двері і дізнайтесь більше про себе

Навіть розважальний тест допомагає краще зрозуміти себе, тому пропонуємо просто обрати двері, які асоціюються у вас із затишком та щастям.

Кожна людина має власні асоціації з певними поняттями та абстрактними речами, приміром, радістю та щастям. Тому цей простий психологічний тест дозволить краще пізнати власну особистість. Достатньо просто подивитись на зображення та вибрати двері, які найбільше подобаються та викликають позитивні асоціації. Розшифровку читайте нижче під картинкою.

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1. Фіолетові двері обирають дуже сміливі та рішучі люди, які мислять доволі практично. Вам не надто подобається, коли навколо щось дуже емоційне або "солодке", тому намагається міняти це. Частеньке така поведінка може відштовхувати людей, тому поряд з вами справді віддані та схожі на вас друзі. Вас можна назвати загадковою людиною, яка не у захваті від ідеї розкривати все, що на думці.

2. Двері з совою обирають допитливі люди, які прагнуть нових знань та вражень. Водночас ви доволі приємні та турботливі, що притягує до вас чимало людей. Ваша доброта та відкритість захоплює, тож вам майже ніколи не буває самотньо. До того ж, вам значно приємніше проводити філософські розмови, аніж думати про щось матеріальне. Хоча у стосунках й готові взяти на себе всю роботу, аби вберегти вогник.

3. Червоні двері найбільше подобається дуже активний та компанійським людям, які не уявляють свого життя без суспільства. Вам подобається сяяти у центрі уваги, відчувати конкуренції та постійно рухатись вперед. Але це й не заважає вам поєднувати вічний запал з прагненням романтики. Тому сім'я займає дуже важливе місце у вашому житті і для неї ви можете знехтувати багато чим.



4. Сині двері обирають ті, кому подобається плавність дій та рішень. Ви не любите поспішати та вважаєте надто непосидючих людей не дуже розумними. Зате у стосунках вас справді цінують, адже ви серйозно ставитесь до кола свого спілкування та обожнюєте більше ділитись, аніж отримувати. Ви один з тих, хто здатен повернути віру в людство, адже доброта, щедрість та чесність - ваші сильні сторони. А всі конфлікти та суперечки вам не до душі, хоч ззовні для незнайомців ви й можете здаватись суворими та холодними.

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