Лікарка назвала продукт, який допомагає стабілізувати рівень цукру в крові

Експертка, доктор Сара Брюер, розповіла про один невеликий продукт, який може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Його ми рекомендуємо додати до свого раціону усім без винятку.

Лікарка загальної практики й експертка з діабету 2 типу, доктор Сара Брюер розповіла, що брюссельська капуста допомагає регулювати рівень глюкози. Про це пише портал Medikforum.

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Одним з найважливіших аспектів діабету є контроль рівня цукру в крові. Діабет викликає підвищення рівня цукру в крові – це пов'язано з проблемами виділення інсуліну підшлунковою залозою. Хороша новина полягає в тому, що рівень цукру у крові можна контролювати за допомогою простої дієти.

Любите ви брюссельську капусту або ненавидите, можливо, ви не захочете викреслювати її з меню. А все тому, що вона може допомогти знизити ризик діабету, а також контролювати рівень цукру в крові.

Як брюссельська капуста впливає рівень цукру в крові?

"Вона не знижуватиме рівень глюкози в крові сама по собі, але може допомогти уповільнити ріст рівня глюкози, що спостерігається після їди, коли вона включена у прийом їжі", – каже експертка.

Цей вид капусти містить велику кількість клітковини. Клітковина повільно рухається нашим тілом і може уповільнити всмоктування цукру в кров.

Отже, цей механізм допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Експертка із діабету 2 типу додала, що крім клітковини вона також містить "ключові вітаміни", такі як K, фолат, C, E та мінерали, включаючи калій, кальцій, марганець, а також антиоксиданти.

Згідно з дослідженням, один з антиоксидантів брюссельської капусти, який називається альфа-ліпоєвою кислотою, пов'язаний з підвищеною чутливістю до інсуліну.

Тож пора нарешті полюбити брюссельську капусту. Ба більше, вона може стати чудовим доповненням до улюблених страв. Наприклад, замініть нею звичайну капусту у борщі або ж приготуйте її разом з іншими овочами та м'ясом.

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