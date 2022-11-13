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Ці народні методи догляду за волоссям можуть бути шкідливими

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Ці народні методи догляду за волоссям можуть бути шкідливими - фото 1

Експерти з платформи "Бережи себе" розповіли, які методи догляду за волоссям можуть бути шкідливими. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фахівці платформи "Бережи себе" зазначають, що восени волосся і шкіра особливо страждають від холодного вітру та дефіциту вітамінів. Деякі методи догляду не є просто неефективні, а й можуть нашкодити вам.

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Серед так званих "бабусиних рецептів" є методи, які не зроблять ваше волосся здоровішим і красивішим, а лише завдадуть проблем. Тому варто ставитися з обережністю до різноманітних відварів трав, оцту, масок з яєчних жовтків, різноманітних олій тощо.

Постійне подразнення шкіри голови не лише не допоможе при випадінні волосся, але й може його спровокувати", – пояснює трихолог і дерматолог Кузьма Кобзей.

Надзвичайно шкідливими є усі ті компоненти, які подразнюють шкіру голови:

  • цибуля
  • часник
  • червоний перець
  • імбир
  • господарське мило
  • тощо
Ці народні методи догляду за волоссям можуть бути шкідливими - фото 515677

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