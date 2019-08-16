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3 водійських лайфхаки, які зроблять тебе королем доріг
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Хороший водій повинен знати кілька лайфхаків для комфортного пересування. Як змусити дзеркала працювати на 100%, чого не можна робити під час заносу та як правильно налаштувати світло. Варто докласти трохи зусиль – і ти будеш відчувати себе набагато впевненіше за кермом улюбленого автомобіля.
Опановуй перегазування
Прийом, який потрібно відпрацьовувати кожен день, щоб відточити його виконання до ідеального. Для тих, хто не розуміє, навіщо це потрібно: зменшується навантаження на трансмісію, знижується ймовірність блокування коліс, запобігає різкому зміщенню ваги авто на передню вісь – ти досягнеш неймовірно плавного гальмування і входження в поворот.
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Робиться це так. Уявімо, що машина прискорюється на третій передачі, і оберти наближаються до максимальних. У цей момент необхідно почати сповільнюватися і знизити швидкість так, щоб під час перемикання на нижчу передачу оберти двигуна не були занадто високими. Коли перемикання передачі стає можливим, продовжуй гальмування і поверни носок правої ноги до педалі гальма і будь готовий натиснути на педаль газу п'ятою. У цей же момент жми на зчеплення лівою ногою. Ногу з педалі зчеплення не відпускає. Коли швидкість обертання колінвала почне падати, за допомогою правої ноги і педалі газу потрібно вирівняти обороти до тих, які будуть, якщо врубати другу передачу. Обороти збіглися? Вмикай знижену (в нашому випадку – другу). Тепер плавно, але швидко відпускай педаль зчеплення. У потрібний момент прибери ногу з гальма і тисни на газ. Нічого складного, правда?
Налаштуй фари і дзеркала
Це може здатися смішним, але ні. Ти налаштовував дзеркала і фари після покупки автомобіля? Не думаємо. А твої друзі, приятелі, колеги? Теж ні. Так, швидше за все, ти відразу поміняв свічки і масло. На цьому все. Не варто применшувати важливість правильно відбудованого світла і дзеркал.
Ти коли-небудь замислювався, чому зустрічна машина з "правим" рулем б'є фарами тобі по очах? Річ у тому, що водій не відбудував світло під правосторонній рух. Так-так, в цьому, так би мовити, і вся фішка. У нашій країні правосторонній рух, а значить, правильно відрегульовані фари повинні висвітлювати зону перед автомобілем і правий край. Рухаючись в темну пору доби по крайній правій смузі, ти повинен бачити не тільки узбіччя, а й те, що за нею. Зверни якось увагу. Світло від фар має не прямий напрямок, а невелику діагональ вправо.
Навчися паркуватися з точністю до міліметрів
В автошколі всіх вчать орієнтуватися по конусах при паралельній парковці. Чому б не використати цю хитрість на парковках у дворі, біля торгового центру або кінотеатру? Коли ти освоїш паралельну парковку досконало, забиті під зав'язку стоянки будуть не страшні, і більше не доведеться кидати машину де попало через те, що ти сумніваєшся, чи зможеш втиснутися між іншими автівками.
Розберемо такий приклад. Ти затримався на роботі і приїхав додому пізніше, ніж зазвичай. У дворі немає вільних місць, щоб припаркуватися біля узбіччя, просто повернувши направо і заїжджаючи до неї передом. Перш ніж у тебе з'явиться думка їхати на платну стоянку або в сусідній двір і кидати машину там, придивися. Ось воно – шикарне місце для твоєї машини. Не хвилюйся – згадай про конуси з автошколи. Встань так, щоб передня частина автомобіля трохи перетиналася з багажником іншої машини, яка стоїть попереду. Включи задню швидкість і плавно починай викручувати кермо вправо. Саме в цей момент знадобляться знання з автошколи: повільно завертаючи, дивись у своє дзеркало і чекай, поки побачиш праву фару авто зліва (це і буде твій конус). Коли побачиш її, починай викручувати кермо вліво. Бачиш, все простіше, ніж здається.
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