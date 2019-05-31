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Ці ліки негативно впливають на здоров'я зубів
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Погана гігієна порожнини рота пов'язана з підвищеним ризиком хвороб серця. Однак вчені довели, що певні ліки також можуть негативно впливати на здоров'я порожнини рота.
Зокрема, аналіз зубів наших далеких предків після розкопок показав, що неандертальці жували рослини, що містять саліцилову кислоту, для боротьби із зубним болем.
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Однак ця кислота здатна роз'їдати зубну емаль – зовнішню поверхню наших зубів. Відзначимо, що саліцилова кислота – це основний активний інгредієнт аспірину – одного з найпоширеніших лікарських препаратів у світі.
Список ліків, здатних викликати сухість у роті, вимірюється сотнями найменувань. Сюди входять інгібітори протонної помпи для боротьби з печією, діуретики, бета-блокатори від підвищеного артеріального тиску, а також численні ліки на основі антигістамінів для боротьби з алергічними реакціями на кшталт полінозу.
Прийом деяких оральних контрацептивів істотно збільшує ризик розвитку альвеоліту – хворобливого стану, при якому порушується нормальне загоєння лунки після видалення зуба.
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