Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні

Як і люди, коти люблять полежати на сонечку. Ця добірка точно змусить вас вирушити до морських берегів!

Літо – пора канікул і відпусток. І як же хочеться провести цей час дійсно добре, а не валяючись на ліжку і займаючись побутовою рутиною.

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На жаль, вирушити на відпочинок вдається не всім і не завжди. Але ми знайшли фотографії, які доводять: в житті можливо все! І ви теж одного разу буде грітися на Мальдівах. Якщо ЇМ це вдалося, у вас вже точно все вийде.

А ось ТУТ розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Албанії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

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