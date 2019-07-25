Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні

  • 20
Просто подивіться на цю задоволену мордочку! - фото 1
Просто подивіться на цю задоволену мордочку! / pinterest

Як і люди, коти люблять полежати на сонечку. Ця добірка точно змусить вас вирушити до морських берегів!

Літо – пора канікул і відпусток. І як же хочеться провести цей час дійсно добре, а не валяючись на ліжку і займаючись побутовою рутиною.

І ще: Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд

На жаль, вирушити на відпочинок вдається не всім і не завжди. Але ми знайшли фотографії, які доводять: в житті можливо все! І ви теж одного разу буде грітися на Мальдівах. Якщо ЇМ це вдалося, у вас вже точно все вийде.

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343555

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343556

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343557

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343558

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343559

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343560

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343561

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343562

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343563

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343564

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343565

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343566

Ці коти релаксують на пляжах. А ти – ні - фото 343567

А ось ТУТ розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку в Албанії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Читайте також: На дні Балтійського моря знайшли таємничий корабель

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
  • 23 липня, 12:15
  • 853
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
  • 23 липня, 16:51
  • 1415
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1635290
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл