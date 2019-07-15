Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести відпустку у райському Таїланді. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Таїланд, як найпопулярніша серед туристів країна Південно-Східної Азії, може здивувати безліччю унікальних місць і пам'яток. І це не тільки море, вечірки і недороге пиво. Місцеві курорти мають особливе зачарування, здатне зробити ваш відпочинок незвичайним і цікавим.

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Острів Пхукет

Іноді Пхукет називають занадто туристичним, занадто популярним і доволі дорогим, і частково це правда, але все-таки, тут є безліч плюсів, які переважують недоліки. Тут можна знайти, мабуть, все, що потрібно для комфортного життя і відпочинку: від простеньких бунгало на пляжі і вуличного стрітфуда до шикарних готелів і ресторанів, від цілодобових магазинчиків на кожному розі, до великих торгових центів з сучасними супермаркетами, бутиками та кінотеатрами. За розвиненості інфраструктури (серед островів) йому мало хто може скласти конкуренцію, причому не тільки в Таїланді, але і у всій Південно-Східній Азії.

На Пхукеті можна знайти відповідний район для будь-якої категорії відпочивальників: тусовщики із запитами на місця з великим скупченням людей, сім'ї з дітьми, яким потрібен хороший пісок і неглибоке море, молодята, які шукають спокою та усамітнення, або любителі природи, яким цікаві красиві пейзажі.

Пляж в Хуа Хіні

Побудований в 1920-х для відпочинку Короля Рами VII, місто Хуа Хін стало улюбленим курортом жителів Бангкока. Сьогодні восьмикілометровий пляж популярний і серед туристів. До слова, це частина комплексу королівського палацу Клай Кангвон. А ще тут найбільше полів для гольфу у цілому Таїланді!

Хуа Хін

Національний парк Анг Тхонг

Анг Тхонг – популярний національний парк в Сіамській затоці, назва якого перекладається як Миска золота. Він складається з 42 островів неподалік один від одного. Радимо оселитися на одному з них в бунгало, в оточенні мальовничих скель. Тут цілими днями можна досліджувати білі піщані береги і плавати на мілководді серед коралових садів... Казка!

Національний морський заповідник

Самуї

Острів Самуї називають перлиною Сіамської затоки. Це третій за величиною тайський острів. Крім відпочинку на чудових пляжах тут можна займатися дайвінгом і снорклінгом, їздити на екскурсії в джунглі до водоспадів або ходити в буддійські храми, відвідувати спа-салони, ресторани, нічні клуби, дискотеки. На Самуї створені всі умови для чудового відпочинку.

Самуї

Найкращі пляжі Самуї розкинулися на східному узбережжі острова. Найпопулярніше місце для відпочинку тут – Чавенг. Цей курорт славиться прекрасним пляжем з дрібним піском, готелями на будь-який смак і для будь-якого бюджету, а також своїм бурхливим нічним життям. Серед інших місць для відпочинку на Самуї можна виділити Лама, Бопхут, Маєн, Гавкотом Сет і Хат Тального Нгам.

Самуї

Сіміланські острови

На Сіміланськьх островах прекрасно все: і пляжі з ніжним білим піском, і бірюзового кольору вода, і розкішний підводний світ. У всі тури включений снорклінг – плавання з маскою і трубкою, яке доступне будь-якій людині без підготовки. Екскурсійні катери зупиняються в правильних місцях, туристи надягають ласти і катапультуються у воду для зустрічі з груперами, спінорогами, рибами-папугами і черепахами. Одне але: часу для снорклінгу відводиться обмаль. Якщо хочете продовжити задоволення, беріть тур на 2-3 дні. Ночувати будете на островах 4 або 8, де є бунгало і намети, а ввечері, після від'їзду більшості груп, залишитеся на порожньому пляжі неймовірної краси.

Відпочинок у Таїланді

Дайвінг на островах Пхі Пхі

Класне місце для початківців. Як правило немає течії, комфортний дайвінг. Багато цікавого на малих глибинах. Багато риби. Досвідчені дайвери скажуть, що життя морське тут дійсно багате, але нічого особливого, вони це вже бачили мільйони разів.

Місце чи не найпопулярніше у всьому західному Таїланді. Тому чекайте побачити натовпи інших дайверів під водою.

Дайвінг

Паттая

Паттая – найпопулярніше в Таїланді, відоме на весь світ, туристичне місто-курорт. Розташоване на узбережжі Сіамської затоки, у 160 кілометрах на південний схід від Бангкока, в провінції Чонбурі в так званій Індустріальній зоні східного узбережжя Таїланду.

Паттая, Таїланд

Місто гріхів, Паттая, приваблює туристів з усього світу своїми go-go барами, нічними дискотеками, шоу для дорослих, шоу трансвеститів, вуличною проституцією. Але поряд з цими дорослими розвагами в Паттаї безліч розваги для всієї родини: спортивних та водних атракціонів, пляжів, торгових центрів, місцевих ринків, ресторанів.

Ко Ліпе, Тайські Мальдіви

Ко Ліпе – це маленький острівець, що розташований у Андаманському морі. Його часто називають Тайськими Мальдивами. Чарівні незаймані пляжі, головним з яких є Паттая, дозволять зануритися в світ тайського чарівництва і найбільш запаморочливих насолод. Тут ви зможете розміститися, як в затишному недорогому бунгало, так і в розкішному готелі з 5 зірками. Якщо пощастить відвідати Західний Пляж в західній частині Ко Ліпе, ви назавжди залишите в своїй пам'яті цей приголомшливий краєвид!

Острів Ко Ліпе

Крабі

Гарненька провінція на півдні Таїланду. З Бангкока сюди можна дістатися літаком, автобусом, поїздом, автостопом. Автобуси з Бангкока йдуть ніч або 10-12 годин, так само як на Пхукет і Самуї.

Чарівний Таїланд

Крабі трохи менше курортне місце, ніж Пхукет, Самуї і тим більше Паттая, але більш різноманітне в плані поїздок по місцевості як на материку, так і на морі: тут є гори з обладнаними оглядовими майданчиками, скелі, за якими можна лазити (зі спорядженням), острови, на які можна плавати на каяках або човнах. З Крабі і по Крабі зручно подорожувати на скутері, машині, на будь-якому виді транспорту, тому що це все-таки материк і не треба нікуди їхати, аби отримати незабутні враження.

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