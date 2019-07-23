На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На дні Балтійського моря знайшли таємничий корабель
-
- 45
Археологи виявили на дні Балтійського моря стародавній корабель. Вчені стверджують, що судно датується XV-XVI століттям. Корабель добре зберігся через низький рівень кисню у водах Балтійського моря.
За попередніми даними, старовинне судно побудували в кінці XV або початку XVI століття. Корабель добре зберігся і має на своєму борту тендер: човен, що служить для висадки команди на берег.
І ще: Австралійський археолог знайшов в Чорнобилі об'єкт з найнебезпечнішим радіаційним фоном
Дослідники ще в 2009 році вперше зафіксували за допомогою гідролокатора невідомий об'єкт, який затонув на глибині 140 метрів. Однак лише через десятиліття стало зрозуміло, що це було місце аварії корабля, коли фахівці провели перевірку морського дна для прокладання газопроводу. Для більш ретельного вивчення затонулого судна вчені використовували дистанційно керовані апарати для фотограмметричної зйомки і створення тривимірних моделей з високою роздільною здатністю.
У довжину корабель досягає 16-18 метрів. Експерти відзначили хороше збереження корпусу, щогл, снастей і тендеру. Неушкодженим також виявився бушприт, декоративні частини корми, кабестан і насоси для відкачування води з трюму. Це, можливо, найдавніший корабель, який затонув у Балтійському морі. У нього немає назви, а походження судна поки що залишається невідомим.
Читайте також: Як би виглядало сучасне місто на воді: бачення архітекторів
-
22:54Apple – перша: з'явився список найбагатших технологічних компаній світу
-
22:22Mercedes-Benz навчив гараж у своєму музеї самостійно паркувати автомобілі
-
21:53На дні Балтійського моря знайшли таємничий корабель
-
21:45Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
-
21:3324 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:23Леся Нікітюк вразила фігурою у бікіні
-
21:08Чому підліткам особливо важливо снідати: пояснення науковців
-
20:54Пес-руйнівник довів господиню до істерики, однак повеселив мережу
-
20:43Ігровий смартфон за 200 доларів: представлено HONOR 9X
-
20:24Чотири найбільш захоплюючі детективні міні-серіали
-
20:1430 хвилин на день: сім вагомих причин читати щодня
-
19:54У мережі порівняли дві версії Samsung Galaxy Note 10
-
19:43Науковці назвали вагому причину видалитися з Instagram
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:22Названі продукти, які знижують рівень цукру в крові
-
19:13Porsche випустить серію "вінтажних" 911
-
18:50Пенелопа Крус здивувала глибоким декольте у червоній сукні
-
18:43Нахабна чайка в Англії викрала песика
-
18:33Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
-
18:31Гороскоп на 24 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:25Створено найкоротший тест на IQ: перевір себе
-
18:13Представлено HONOR Band 5: яким є головний конкурент Xiaomi Mi Smart Band 4
-
17:53Як у США вирощують устриць: цікаві фото
-
17:43Науковці запропонували рятувати льодовики штучним снігом
-
21:45Сексу не буде, якщо не сховати ці 10 речей перед її візитом до вашої оселі
-
18:33Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
-
16:51Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
-
14:12Танці з зірками 2019: оголошені перші учасники нового сезону
-
12:155 вагомих причин купити фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4
-
10:15Від 1 до 100: книги, які потрібно прочитати у різному віці (Частина 1)
-
09:26Очільник Слуги народу сказав, коли пройдуть місцеві вибори
-
07:15Погода в Україні 23 липня: нова порція похолодання і періодичні дощі
- 22 липня
-
21:45Зводять з розуму всіх: ця група крові притягує, як магніт
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
-
15:30ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?
-
13:30Як з хімчистки: прості лайфхаки для очищення вашого автомобіля
-
11:27Найкращі пісні тижня: ідеальний плейлист літа
-
09:30Явка на виборах в Раду виявилася найнижчою в історії: скільки українців проголосували
-
07:15Погода в Україні 22 липня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 21 липня
-
22:03ЕКЗИТ-ПОЛ 2019: результати голосування, які партії проходять у парламент
-
20:00Екзит-пол парламентських виборів 2019 онлайн: результати на 18:00
-
17:25Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
-
13:32Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
-
10:27Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
-
08:14Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет
- 20 липня
-
21:23Чимось на Винника подібний: Влад Яма кардинально змінив образ
-
18:50Парламентські вибори 2019: які документи треба брати з собою для голосування
-
15:15Лікарі розповіли, чому спати у піжамі – безглузда ідея
-
12:15Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради