На дні Балтійського моря знайшли таємничий корабель

Археологи виявили на дні Балтійського моря стародавній корабель. Вчені стверджують, що судно датується XV-XVI століттям. Корабель добре зберігся через низький рівень кисню у водах Балтійського моря.

За попередніми даними, старовинне судно побудували в кінці XV або початку XVI століття. Корабель добре зберігся і має на своєму борту тендер: човен, що служить для висадки команди на берег.

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Дослідники ще в 2009 році вперше зафіксували за допомогою гідролокатора невідомий об'єкт, який затонув на глибині 140 метрів. Однак лише через десятиліття стало зрозуміло, що це було місце аварії корабля, коли фахівці провели перевірку морського дна для прокладання газопроводу. Для більш ретельного вивчення затонулого судна вчені використовували дистанційно керовані апарати для фотограмметричної зйомки і створення тривимірних моделей з високою роздільною здатністю.

У довжину корабель досягає 16-18 метрів. Експерти відзначили хороше збереження корпусу, щогл, снастей і тендеру. Неушкодженим також виявився бушприт, декоративні частини корми, кабестан і насоси для відкачування води з трюму. Це, можливо, найдавніший корабель, який затонув у Балтійському морі. У нього немає назви, а походження судна поки що залишається невідомим.

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