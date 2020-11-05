Ці корисні продукти дозволять знизити апетит

Зниження апетиту може бути ефективним інструментом у боротьбі із зайвою вагою, тому дієтологи рекомендують придивитися до продуктів, які дозволяють знизити тягу до їжі, і не шкодять, при цьому, організму. Розповідаємо про продукти, які дозволять вас рідше думати про бажання попоїсти.

Ці продукти не лише смачні, а й принесуть користь вашому організму. Тож додавайте їх до раціону, якщо хочете знизити апетит.

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Кава. Вона не тільки бадьорить, але і допомагає знизити апетит. Особливо, якщо це нерозчинна чорна кава. Але борючись з апетитом за допомогою кавового напою, дуже важливо не перестаратися – каву не слід вживати натщесерце або перед сном.

Авокадо. До складу авокадо входять омега-3-поліненасичені жирні кислоти, здатні швидко забезпечити відчуття насичення, тому фахівці рекомендують вживати авокадо для зниження апетиту. Крім того, авокадо містить масу інших біологічно активних сполук, тому ці смачні плоди у цілому дуже корисні для організму.

Гострий перець. Найвідважніші можуть спробувати знизити апетит за допомогою гострого перцю. Речовина під назвою капсаїцин, що відповідає за гостроту перцю, дієво придушує бажання поїсти. Але вживати перець потрібно дуже акуратно – наприклад, не слід використовувати цей спосіб, якщо у вас є проблеми зі шлунком.

Імбир. Керувати почуттям насичення можна за допомогою імбиру. У ньому міститься сполука гінгерол, яка контролює вироблення гормону ситості лептину. Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають корінь імбиру, худнуть швидше за інших.

Додайте ці продукти, якщо хочете знизити відчуття голоду. Головне – не перестарайтеся та робіть акцент лише на них. Пам'ятайте, що раціон має бути збалансованим!

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