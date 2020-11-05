Смачний осінній пиріг: рецепт швидкої шарлотки

Восени триває яблучний сезон, адже залишилося ще багато запасів з врожаю. Але ви вже переїли яблук? Спробуйте приготувати шарлотку. Це легке поєднання інгредієнтів, яке не залишить нікого байдужими.

Смачна, осіння та швидка – це яблучна шарлотка. Приготуйте її, коли захочеться солоденького до чаю. Вам захочеться з'їсти всю й одразу. Смачного!

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Пиріг з яблук

Інгредієнти:

Борошно – 1 склянка (130-160 г)

Цукор – 1 стакан (180-200 г)

Яйця – 3 шт

Яблука великі – 2 шт

Масло рослинне або вершкове – для змащування форми

Рецепт яблучного пирога:

Яблука очистити, розрізати на частини, вирізати серцевину. Нарізати яблука шматочками (великими чи дрібними – за бажанням). Форму змастити маслом. Викласти в форму яблука. Включити духовку, розігріти до 180 градусів. Розбити в миску яйця. Додати цукор. Збивати міксером яйця з цукром не менше 5 хвилин. Частинами додати борошно, збити бісквітне тісто міксером. Тісто має бути не дуже густим (як сметана). Вилити тісто у форму, на яблука. Тісто має рівномірно заповнити форму. Поставити швидку шарлотку в духовку на 25-30 хвилин, випікати до рум'яності (температура духовки – 180 градусів). Духовку при випічці не відкривати (принаймні перші 20 хвилин). Готову шарлотку остудити та тільки потім розрізати. Швидка шарлотка готова. Смачного!

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