Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Смачний осінній пиріг: рецепт швидкої шарлотки

  • 28
яблучний пиріг - фото 1
яблучний пиріг

Восени триває яблучний сезон, адже залишилося ще багато запасів з врожаю. Але ви вже переїли яблук? Спробуйте приготувати шарлотку. Це легке поєднання інгредієнтів, яке не залишить нікого байдужими.

Смачна, осіння та швидка – це яблучна шарлотка. Приготуйте її, коли захочеться солоденького до чаю. Вам захочеться з'їсти всю й одразу. Смачного!

І ще: Ось яку інформацію приховує колір продуктів

Пиріг з яблук

Інгредієнти:

  • Борошно – 1 склянка (130-160 г)
  • Цукор – 1 стакан (180-200 г)
  • Яйця – 3 шт
  • Яблука великі – 2 шт
  • Масло рослинне або вершкове – для змащування форми
Смачний осінній пиріг: рецепт швидкої шарлотки - фото 433603

Рецепт яблучного пирога:

  1. Яблука очистити, розрізати на частини, вирізати серцевину. Нарізати яблука шматочками (великими чи дрібними – за бажанням).
  2. Форму змастити маслом. Викласти в форму яблука.
  3. Включити духовку, розігріти до 180 градусів.
  4. Розбити в миску яйця. Додати цукор. Збивати міксером яйця з цукром не менше 5 хвилин.
  5. Частинами додати борошно, збити бісквітне тісто міксером. Тісто має бути не дуже густим (як сметана).
  6. Вилити тісто у форму, на яблука. Тісто має рівномірно заповнити форму.
  7. Поставити швидку шарлотку в духовку на 25-30 хвилин, випікати до рум'яності (температура духовки – 180 градусів). Духовку при випічці не відкривати (принаймні перші 20 хвилин).
  8. Готову шарлотку остудити та тільки потім розрізати. Швидка шарлотка готова. Смачного!

До теми: Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: фітнес-модель без комплексів Заїра Серрано, яка заводить голими фото (18+)
  • 01 листопада, 21:51
  • 954
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 638
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 606
Загрузка...
Новини