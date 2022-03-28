Ці компанії продовжують працювати в Росії: перелік французьких брендів

Кожного дня все більше світових компаній йдуть з РФ через жорстоку війну, яку розгорнули російські окупанти проти України. Але є бізнеси, які залишаються та продовжують платити податки агресору. Цього разу нагадали про французькі компанії, які досі працюють в Росії.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України вкотре нагадали про те, які французькі компанії й надалі ведуть бізнес в РФ та не збираються покидати країну-агресора.

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Відзначимо, що нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже закликав українців не купувати нічого у гіпермаркетах Alcampo та Auchan, які входять до французької мережі Auchan SA. Річ у тому, що ця компанія не планує йти з РФ, хоч і намагається підтримувати українців фінансово та продуктами.

Мережа магазинів будматеріалів Leroy Merlin та компанія спорттоварів Decathlon також продовжує роботу в РФ. Компанію їм складають і фармацевтичні компанії Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare.

Нагадаємо всім міжнародним компаніям: в Україні росія з 24 лютого вчиняє злочини проти людства, вбиваючи чоловіків, людей похилого віку, жінок та навіть дітей. Зокрема, російські окупанти вбили 136 дітей і поранили майже 200, – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Таким чином всі бренди, які залишаються на території агресора, будують свій бізнес на крові українців.

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