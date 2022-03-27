Жодних асоціацій з окупантами: швейцарська компанія попрощалась зі своїм логотипом "Z"

Швейцарська страхова компанія відмовилась від власного лого "Z", щоб жодним чином не викликати асоціації з позначкою російських військових. Тепер у соцмережах найбільшого страховика країни не буде цього знаку.

Відома Швейцарська компанія Zurich Insurance (ZURN.S) позбулась свого логотипа "Z" у всіх соцмережах після того, як літера почала ставати символом підтримки вторгнення РФ в Україну, пише Reuters.

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Ми тимчасово вилучаємо використання літери Z з соціальних каналів, де вона з'являється окремо і може бути неправильно інтерпретована, – вказано у заяві компанії.

Раніше Zurich Insurance вже заявляла, що не залучатиме нових внутрішніх клієнтів у Росії та не поновлюватиме існуючий місцевий бізнес.

Символ "Z" використовують не тільки на військовій техніці окупантів, а й на мітингах росіян на підтримку кривавої війни, яку розгорнула РФ в Україні.

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