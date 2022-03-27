Компанія Аuchan не покине РФ: як це пояснює гендиректор мережі

Французька мережа супермаркетів Аuchan (Ашан) не планує покидати російський ринок навіть попри війну, яку РФ розпочала проти України. Що про таке рішення говорить гендиректор компанії – читайте далі.

З кожним днем список брендів, які відмовились від роботи в РФ, збільшується. Але й залишаються ті компанії, які не планують йти з російського ринку та продовжують підтримувати економіку країни-агресора. До переліку останніх потрапила французька мережа Аuchan, гендиректор якої Ів Клон пояснив, чому компанія продовжить працювати у РФ, пише Journal du Dimanche.

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Найважливіше для нас – це зберегти наших працівників та забезпечити виконання нашої основної місії – продовжувати годувати населення цих двох країн (РФ та України, – ред.). У нас ніколи не було іншої цілі. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідно. Нас легко критикувати, однак ми відкриті та працюємо для цивільного населення", – заявив Клод.

Він також додав, що вихід компанії з РФ може призвести до того, що без роботи залишаться 30 тисяч людей, з яких 40% співробітники та акціонери. Зауважимо, що на території Росії існує понад 230 магазинів, а також сайт. Тим часом українська мережа нараховує 43 магазини.

Майже 100 українських співробітників, які покинули країну, залишаються з іншими співробітниками. Ми навіть налаштували систему, щоб про всі про них дбали, розміщували та наймали в іншому місці, – розповів Клод.

Гендиректор уточнив, що компанія також усіляко допомагає й українським біженцям: вже надано понад 2 млн євро, 50 тисяч гігієнічних наборів та більше як 2 тонни продуктів.

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