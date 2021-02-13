Ці кольори будуть наймоднішими в період осінь-зима 2021 року

Інститут кольору Pantone представив палітру трендових кольорів, які будуть головними на Тижні моди в Нью-Йорку, а потім стануть своєрідними орієнтирами і для нас під час осінньо-зимового сезону.

Виконавчий директор Pantone зазначила, що в основу палітри відтінків були покладені оновлення і відродження, яких так чекають люди у 2021 році.

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На думку експертів, восени і взимку 2021 року дуже актуальними будуть такі відтінки: міконоський синій (Mykonos Blue, 18-4434), лепреконський зелений (Leprechaun, 18-6022), фуксія (Fuchsia Fedora, 18-2330), блідо-рожевий (Pale Rosette, 13-1716), оливковий (Olive Branch, 18-0527), теракотовий (Adobe, 17-1340), вогненно-червоний (Fire Whirl, 18-1453), темно-синій (Rhodonite. 19-3838), кольору весняного озера (Spring Lake, 18-4221), рутбіра (Root Beer, 19-1228), кокосового крему (Coconut Cream, 11-1007) і соєвих бобів (Soybean, 13-0919).

Нагадаємо, що раніше експерти Pantone назвали два головних кольори 2021 року: нейтральний сірий і життєрадісний жовтий.

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