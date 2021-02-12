Шведська художниця зробила труси для смартфонів: сміливі фото 18+

Трусики до смартфона ідуть в комплекті до звичайних танга

Художниця, фотограф і модель Арвіда Бюстрем представила колаборацію з онлайн-ритейлером The Internet Shop. Шведська мисткиня зробила колекцію трусиків для смартфонів.

Арвіда Бюстрем випустила лімітований тираж трусиків-танга – у комплекті є версія для панянок, а також зменшена – для смартфона. Щоб, так би мовити, скласти "парний образ".

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"Порадуйте свою справжню любов такою валентинкою", – іронічно відзначається в одному зі слоганів колекції.

Вартість незвичайного набору – 69 євро. Купити його можна за цим посиланням.

Раніше бренд Casetify, що спеціалізується на аксесуарах для смартфонів, випустив колекцію за мотивами творів мистецтва із зібрання Лувра.

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