Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Українська музика Привітання

Шоколад не допоможе: учені спростували популярний міф

  • 32
Чи допомагає шоколад при депресії - фото 1
Чи допомагає шоколад при депресії

Шоколад постійно опиняється на межі користі та шкоди, а численні дослідження намагаються зрозуміти, як насправді він впливає на людей. А от австралійські науковці все ж спростували популярний міф про цей смаколик.

Учені з Університету здоров'я Гріффіта дійшли до висновку, що шоколад насправді не допомагає боротися з депресією та зовсім не позбавляє від її симптомів.

І ще: Ці повсякденні продукти подовжать вашу молодість

"Інформацію про позитивний вплив шоколаду на симптоми клінічної депресії не можна вважати науково обґрунтованою. Немає доказів того, що вживання темного шоколаду здатне захистити людей від депресії", - наголошують науковці.

Один із професорів університету Бен Десброу пояснює, що недавні дослідження, які начебто виявили, що солодощі протидіють депресії, насправді базувались на опитуванні щодо того, як люди почуваються і чи їли вони шоколад. Науковець пояснює, що не варто покладатись на правдивість такої інформації.

Шоколад приносить нетривале задоволення - фото 348605
Шоколад приносить нетривале задоволення

"У реальному житті люди рідко зізнаються у тому, скільки ж солодощів вони з'їли. Подумайте, якби ви вчора ввечері з'їли цілу плитку шоколадки, то розповіли б про це?", - відзначає він.

Тому у таких випадках можна говорити про збіг, а також про те, що шоколад і справді ненадовго приніс задоволення, однак на депресію це ніяк не впливає.

Шоколад не рятує від депресії - фото 348604
Шоколад не рятує від депресії

Читайте також: Ці продукти допоможуть легше пережити перепади погоди

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
  • 12 серпня, 12:15
  • 675
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 17:55
  • 126
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1694686
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я