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Шоколад не допоможе: учені спростували популярний міф
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Шоколад постійно опиняється на межі користі та шкоди, а численні дослідження намагаються зрозуміти, як насправді він впливає на людей. А от австралійські науковці все ж спростували популярний міф про цей смаколик.
Учені з Університету здоров'я Гріффіта дійшли до висновку, що шоколад насправді не допомагає боротися з депресією та зовсім не позбавляє від її симптомів.
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"Інформацію про позитивний вплив шоколаду на симптоми клінічної депресії не можна вважати науково обґрунтованою. Немає доказів того, що вживання темного шоколаду здатне захистити людей від депресії", - наголошують науковці.
Один із професорів університету Бен Десброу пояснює, що недавні дослідження, які начебто виявили, що солодощі протидіють депресії, насправді базувались на опитуванні щодо того, як люди почуваються і чи їли вони шоколад. Науковець пояснює, що не варто покладатись на правдивість такої інформації.
"У реальному житті люди рідко зізнаються у тому, скільки ж солодощів вони з'їли. Подумайте, якби ви вчора ввечері з'їли цілу плитку шоколадки, то розповіли б про це?", - відзначає він.
Тому у таких випадках можна говорити про збіг, а також про те, що шоколад і справді ненадовго приніс задоволення, однак на депресію це ніяк не впливає.
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