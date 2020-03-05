Ці хвороби з'являються через забруднення навколишнього середовища

Читайте, які захворювання можуть бути викликані або погіршені забрудненням навколишнього середовища.

Високий кров'яний тиск (гіпертонія)

Відповідно до проведених досліджень, життя у великих містах може чинити такий самий вплив на кров'яний тиск, як і ожиріння. У 2016 році було виявлено, що у людей, які живуть в найбільш забруднених районах, набагато частіше діагностується гіпертонія. Вчені припускають, що шум доріг також може сприяти розвитку високого тиску.

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Захворювання серця та інсульт

Забруднене повітря безпосередньо пов'язане з ризиком розвитку серцевого нападу та інсульту. До такого висновку прийшли вчені з Единбурзького університету у 2017 році. Передбачається, що наночастинки шкідливих речовин із забрудненого повітря можуть потрапляти в кровотік і викликати захворювання серця.

Деменція

У 2016 році вченими був опублікований список факторів навколишнього середовища, що впливають на ризик розвитку деменції. В ході проведених досліджень було з'ясовано, що у людей, що живуть біля жвавих доріг, ризик розвитку старечого недоумства вищий.

Астма

Забруднене повітря може стати тригером нападів астми. Це відбувається через те, що частинки забрудненого повітря потрапляють в дихальні шляхи, стаючи причиною задухи.

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