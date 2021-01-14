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Ці хвороби можна вилікувати звичайним плаванням
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Розповідаємо про надзвичайну користь плавання для організму, яка змусить вас записатися в басейн!
Неврози
Людям, у яких є проблеми з нервовою системою, необхідно регулярно відвідувати басейн, тому що вода знімає стрес, напругу, втому. Горизонтальне положення тіла, тиск води і ритмічні рухи сприятливо впливають на кровообіг.
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Хвороби суглобів
При зануренні у воду навантаження на суглоби в рази знижується, тому людина відчуває полегшення, у неї розслабляються м'язи, знижується больовий синдром і активізується відтік лімфи. Плавання, при таких захворюваннях, як остеохондроз, артрит і артроз, є найоптимальнішим видом спорту.
Зайва вага
Заняття в басейні прекрасно спалюють зайві калорії. Плавання призводить м'язи в тонус. Виконувати фізичні вправи у воді набагато легше, ніж, скажімо, в тренажерному залі, адже навантаження переносяться значно легше. Крім того, воно позитивно впливає на стан шкіри, тонізує її і омолоджує.
Порушення постави вилікує вода
Плавання стимулює зміцнення м'язового корсета хребетного стовпа, гармонізує тонус м'язів грудної клітки і попереку. Під час заняття у воді працюють одночасно всі м'язи. Таким чином, людина розвиває свою гнучкість.
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