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Київське кафе Veterano Brownie показали у серіалі на National Geographic

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Veterano Brownie на Подолі - фото 1
Veterano Brownie на Подолі / the-village

Кафе Veterano Brownie, яке розташоване на Подолі в Києві, показали в серіалі Rogue Trip на National Geographic. Про це розповіли власники закладу у Facebook.

"Зйомки пройшли ще в 2019, але нарешті ми можемо розповісти, що Veterano Brownie в кадрі найкрутішого світового мовника (згідно з суб'єктивним рейтингом нас самих, які дивилися NatGeo з дитинства)", – пишуть у повідомленні власники кафе.

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Телесеріал Rogue Trip – історія військового кореспондента і зірки американської журналістики Боба Вудрофа, який був поранений в Іраку, пройшов довгу реабілітації і повернувся в професію. У серіях разом з сином Маком вони подорожують по світу і досліджують Ефіопію, Папуа-Нову Гвінею, Пакистан, Ліван і Україну. Мандрівники шукають і показують в регіонах, які потрапляли на світові смуги через війни і конфлікти, інші історії – про розвиток, створення і трансформацію.

Поки що серіал неможливо подивитися в Україні, але в Veterano Brownie обіцяють поділиться кадрами, як тільки він стане доступним.

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