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Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
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Здавалося б, ви нещодавно попоїли, а голод уперто відмовляється вас покидати. Це може стати причиною появи зайвих кілограмів, тож потрібно щось робити. До прикладу, звернути увагу на те, чи отримує ваш організм достатню кількість корисних речовин.
Експерти назвали корисні речовини, дефіцит яких може стати причиною регулярного переїдання.
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Магній. Якщо ви виявите, що тягнетеся до шоколаду – однієї з найпопулярніших пристрастей до їжі, – вам може знадобитися трохи магнію. Це мінерал, необхідний для роботи м'язів і нервів, регуляції артеріального тиску, контролю цукру в крові та артеріального тиску.
Тяга до шоколаду може свідчити про дефіцит магнію в організмі
Кальцій. Хочете газовану воду? Швидше за все, вам потрібно збільшити споживання кальцію. Багато людей люблять газовані напої з цукром, проте дослідження показали, що фосфорні кислоти, які містяться в них, можуть позбавити ваші кістки такого необхідного кальцію (і магнію), створюючи порочне коло виснаження і спраги.
Білок. Якщо ви відчуваєте, що великий шматок червоного м'яса – єдине, що вас задовольнить, ваше тіло, ймовірно, намагається сказати, що в ньому недостатньо білка й інших мікроелементів, таких як вітаміни групи B і залізо. Але це не означає, що ви повинні їхати у найближче кафе швидкого харчування і з'їсти гамбургер. Замість цього прийміть цю тягу як знак того, що вам потрібно додати більше білка, заліза та вітамінів групи B у свій звичайний раціон.
Бажання попоїсти м'яса може бути спричинене дефіцитом вітамінів групи B
Вуглеводи. Не можете перестати їсти торт? Можливо, вам потрібно буде їсти більше складних вуглеводів. Замість того, щоб з'їсти ще один шматок торта, приготуйте миску цільнозернову вівсянку або закуски з цільнозернових крекерів.
Залізо. Деяким людям просто подобається смоктати лід. Хоча зв'язок між анемією (нестачею заліза в організмі) і тягою до льоду все ще не зрозумілий, експерти припускають, що це може бути пов'язане з тим, що жування льоду збільшує приплив крові до мозку.
Зверніть увагу на сигнали, які подає ваш організм. Це дозволить не перевантажувати його та правильно харчуватися.
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